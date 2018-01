Ciudad de México- A través de sus redes sociales, el precandidato de Morena a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador, asegura que de llegar a la presidencia vendería toda la flotilla de aviones del gobierno, incluso el avión Presidencial, el cual, ya ofreció por redes sociales al presidente de Estados Unidos, Donald Trump.En un video publicado en Facebook, el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, integrada por Morena, el PT y el PES, detalla que dentro de las políticas de austeridad que implementará si llega a la presidencia está el ofertar el avión presidencial."Vamos a ofrecer ese avión. Donald Trump no tiene un avión así. Ya por Twitter y Face se lo mandé a ofrecer y lo vamos a hacer cuando triunfemos de manera formal para que se anime y nos arreglamos, si no, no va a faltar quien compre ese avión”, dice.Entre otras acciones, López Obrador, quien estará hoy en Veracruz, afirma que no utilizará al Estado Mayor Presidencial, mismo que se integrará a la Secretaría de Seguridad Pública.También comenta que no habitará en la residencia oficial de Los Pinos y que este sitio, como las instalaciones del Estado Mayor Presidencial, pasará a formar parte del Bosque de Chapultepec para buscar consolidar un espacio cultural.“No voy a vivir en Los Pinos, van a pasar a formar parte del Bosque de Chapultepec. Sé que podemos crear ahí un espacio excepcional para disfrute de las artes y la cultura de todos los mexicanos. Vamos a integrar Los Pinos y sus jardines al Bosque de Chapultepec”, asevera.El precandidato reitera su propuesta de reducir su salario a la mitad si gana las elecciones, además, comenta que no tiene complejos y que gobernaría al país sin “fantocherías”.“No vamos a actuar con fantocherías, no tengo complejos. No va a marear el poder. Voy a estar siempre anclado a la tierra. El poder no es prepotencia, el poder es humildad y, sobre todo, autoridad moral”, afirma.