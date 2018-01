Suspenden a magistrado ligado a huachicoleros

Ciudad de México— El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió al magistrado de Circuito Carlos Loranca Muñoz, para investigarlo por supuestos vínculos con un líder huachicolero de Puebla y otras acusaciones publicadas en meses recientes.Fuentes judiciales confirmaron que Loranca fue suspendido de sus funciones como magistrado del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, en Chihuahua, al que fue enviado en septiembre luego de que el periódico Central de Puebla publicó una foto donde aparece conviviendo con el empresario gasolinero Othón Muñoz Bravo, “El Cachetes”, investigado por robo de combustible.Antes de su transferencia, Loranca estuvo al menos 20 años adscrito en Puebla y era titular del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, desde el cual impulsó la carrera en el PJF de su hija y ocho sobrinos, como lo publicó Grupo Reforma el pasado 22 de octubre.Las fuentes señalaron que Loranca es objeto de una visita extraordinaria de inspección por su actuación en Puebla, ordenada de oficio por el CJF en sesión del pasado 29 de noviembre, a raíz de las publicaciones periodísticas, en la que se busca determinar la existencia de irregularidades.Loranca había dejado de despachar en Puebla desde el 9 de agosto, cuando inició una licencia médica que terminó el 5 de septiembre, un día después de que se publicó la foto con “El Cachetes” que motivó su traslado a Chihuahua.Una vez que la Visitaduría del PJF concluya su investigación, se determinará si existen conductas que ameriten el inicio de un procedimiento de responsabilidad administrativa, que puede culminar con la destitución e inhabilitación del magistrado.La investigación no prejuzga sobre la responsabilidad de Loranca, un veterano del Poder Judicial Federal que tiene 27 años como juzgador, y que tendría derecho a ser reinstalado si no se prueban los señalamientos en su contra.De hecho, Loranca seguirá percibiendo 30 por ciento de su salario mientras se desahoga la investigación, y en su caso, el procedimiento de responsabilidad, lo que puede tomar más de un año.En su pasado informe anual, el 15 de diciembre, el Presidente del CJF, Luis María Aguilar, criticó la “bajeza de humanidad” de funcionarios del CJF que filtran a la prensa información sobre investigaciones en curso contra personal judicial.En el caso de Loranca, la propia Visitaduría del PJF fue la que publicó un acuerdo que informa del inicio de la visita extraordinaria en el tribunal unitario de Puebla, e invita a los interesados a presentar sus quejas contra el magistrado y sus ex subordinados.

