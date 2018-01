Anuncia AMLO a Durazo como encargado de seguridad

Ciudad de México— El precandidato de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, anunció que en caso de ganar la Presidencia de la República, nombrará a Alfonso Durazo como secretario de Seguridad Pública.En conferencia de prensa en un hotel del sur de la Ciudad de México, López Obrador dijo que Durazo no sólo tiene capacidad y experiencia para ocupar ese cargo, sino también honestidad probada."Es un ciudadano con amplia experiencia en la administración pública, preparado, que tiene licenciatura, maestría, doctorado, y sobre todo que es una gente con experiencia y honestidad", manifestó.El precandidato insistió en que de llegar a Los Pinos, volverá a crear la Secretaría de Seguridad Publica (SSP) federal, luego que el presidente Enrique Peña Nieto la desapareció para incorporarla a la Secretaría de Gobernación."Es evidente que esto no ha funcionado, se necesita una Secretaría de Seguridad Pública, y en su momento se va a enviar la iniciativa de ley para que el Congreso contemple su creación", expuso.López Obrador también presentó lo que denominó Consejo Asesor para Garantizar La Paz, que estaría integrado por el general Audomaro Martínez Zapata y el vicealmirante José Manuel Solano Ochoa.También participarán en el Consejo el extitular de la SSP federal en tiempos del presidente Vicente Fox, Alejandro Gertz Manero, así como Marcos Fastlich y Loreta Ortiz.Este Consejo se encargará de elaborar el programa de seguridad pública que, anunció, será presentado antes de las secciones del 1 de julio."El próximo comandante de las Fuerzas Armadas no va dar nunca la orden de que se reprima al pueblo de México, vamos a respetar los derechos humanos", aseguró."Hemos hecho el compromiso de que se va serenar el país, vamos a garantizar la paz y la tranquilidad, tenemos experiencia y no estamos sometidos, comprometidos, con ningún grupo, somos libres, nuestro único amo va ser siempre el pueblo de México, va haber paz y tranquilidad".Acompañado de colaboradores y precandidatos como Claudia Sheinbaum, el abanderado de Morena, PT y PES afirmó que impulsará una nueva estrategia que no se sustentará en el uso de la fuerza como, dijo, sucede con la política actual.La estrategia, dijo, estará enfocada en atender los problemas sociales y a los jóvenes, lograr el crecimiento de la economía, impulsar el desarrollo, la creación de empleos la recuperación del campo."Lo primero va ser el desarrollo, el empleo y el bienestar para enfrentar el problema de la inseguridad y de la violencia. Vamos primero a atender las causas de era crisis", afirmó."Pero también tenemos que actuar para garantizar en el corto y en el mediano plazo la tranquilidad y la seguridad, organizarnos en el Gobierno, no es posible enfrentar a la llamada delincuencia organizada con un gobierno desorganizado, un gobierno que incumple su responsabilidad de garantizar La Paz y la tranquilidad".López Obrador enfatizó que como presidente tendrá el Mando Único de la seguridad pública y no delegará esa responsabilidad a nadie, sino que personalmente va asumir la atención de este tema."Va haber Mando Único, tengo la experiencia de cuando fui jefe de gobierno en la Ciudad de México que todos los días desde las seis de la mañana me reunía con el Gabinete de Seguridad", aseguró."Todos los días desde muy temprano va haber esa reunión del Gabinete de Seguridad".