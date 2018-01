Trasladan a Borge a juzgado en Edomex

Ciudad de México— Tras más de tres horas y media de vuelo, el avión oficial que trasladó de Panamá al exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, arribó al Aeropuerto Internacional de esta capital.Borge viajó en el avión Challenger de la Procuraduría General de la República, matrícula XB- NWD, el mismo utilizado para extraditar a 'El Chapo' a EU.Por protocolo, Borge fue revisado de su condición médica, atendió el papeleo migratorio y posteriormente fue trasladado con fuerte cerco de seguridad al Juzgado de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Nezahualcóyotl, donde deberá hacer frente a la acusación por 'lavado de dinero'.El exmandatario partió poco después de las 10:00 horas de Panamá, tras ser cumplimentado el proceso de extradición, en el que el Gobierno mexicano agradeció la colaboración a las autoridades panameñas.A Borge, de camisa de vestir azul claro y pantalón de mezclilla, se le colocó un chaleco antibalas y esposas.De acuerdo con su defensa el imputado bajó de peso "de manera considerable".El convoy de traslado a Nezahualcóyotl está integrado por una veintena de vehículos federales, del Estado de México y la Ciudad de México, entre escoltas, fiscales y abogados de Borge.Al exgobernador se le acusa de una venta subvaluada a familiares y amigos de 24 terrenos de 7 millones 118 mil 309 metros cuadrados, pertenecientes a las reservas del estado en Cancún y Cozumel.El ilícito federal no es grave ni amerita prisión preventiva oficiosa en el nuevo Sistema de Justicia Penal, sin embargo, la Procuraduría General de la República puede solicitar ante el juez que Borge lleve su juicio en prisión, ante el riesgo de que se dé a la fuga.Borge también fue extraditado para enfrentar a la justicia de Quintana Roo, donde la Fiscalía Estatal lo acusa de cometer durante su gestión un quebranto patrimonial hacia el Estado por 3 mil 104 millones 823 mil 279 pesos, delitos por los que tiene órdenes de aprehensión vigentes.Ese monto es el denunciado, pues en noviembre pasado el actual gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, aseguró que lo desviado por Borge asciende a los 10 mil millones de pesos.La Fiscalía de Quintana Roo logró de jueces del Estado órdenes de aprehensión contra Borge por los delitos de aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado cometidos en agravio de la administración pública estatal.Aunque la defensa de Borge tramitó una suspensión ante un juzgado de Amparo, no pagó la garantía de 85 millones de pesos decretada para evitar ser aprehendido por los tres procedimientos en su contra.Fuentes ministeriales aseguraron que hasta el día de hoy no ha sido cubierta esa fianza, por lo cual puede ser puesto a disposición de los jueces estatales, una vez que sea revisada la acusación por lavado de dinero.Borge fue detenido el 4 de junio pasado en el Aeropuerto internacional de Panamá cuando intentaba abordar un vuelo a París, Francia.

