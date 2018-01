Es Gobierno culpable de alzas, no IP: AMLO

Ciudad de México- Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el Gobierno federal es el responsable del aumento en el precio de los energéticos y de alimentos básicos como la tortilla, y dijo que es injusto que se culpe a los empresarios.El precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT explicó que el alza de precios es un medio de recaudación del Gobierno, el cual está previsto en la Ley de Ingresos que cada año elabora la Secretaría de Hacienda."El Gobierno hizo mal en aumentar el precio de las gasolinas, el gasolinazo fue un mal precedente, y ahora se quieren lavar las manos diciendo que son los dueños de las gasolinerías los que están aumentando el precio de las gasolinas, nada más que se debe de considerar que hay impuestos que se están pagando, altos, por la gasolina", dijo tras un mitin en Yucatán."(Quieren) tener una mayor recaudación de impuestos, porque la gasolina con precios altos implica también ingresos por impuestos, entonces no se vale que le esté echando el Gobierno la culpa a los gasolineros, porque quien es el responsable de fijar estos precios es el Gobierno, tiene que ver mucho con la Ley de Ingresos que se aprueba año con año, se acaba de aprobar la Ley de Ingresos para este año y se contemplaron todos esos aumentos de ingresos".El "megagasolinazo" que entró en vigor el año pasado estaba previsto en la Ley de Ingresos de 2017, que fue elaborada en la SHCP, entonces encabezada por José Antonio Meade, hoy precandidato del PRI a la Presidencia.López Obrador señaló que el posible incremento al precio de las tortillas está ligado al alza en los energéticos."Es lo mismo, no es culpa de los tortilleros, es culpa del Gobierno, porque no hay nada para beneficio de las pequeñas empresas, al contrario, aumentan cada vez más el precio de la luz, del gas, de las gasolinas, y esto tiene que ver con el Gobierno, no es un asunto de la iniciativa privada", argumentó.El morenista defendió, a partir de su experiencia como Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, que es posible contener la violencia en un plazo de tres años.Además acusó que ni el Presidente Enrique Peña Nieto ni su antecesor, Felipe Calderón, se ocuparon de atender el problema."Ellos ya llevan bastante tiempo y no han podido, yo no soy ni Calderón ni Peña, yo ya fui Jefe de Gobierno de la Ciudad de México y demostré que se puede reducir la incidencia delictiva, ya lo hice, ellos no tienen ninguna experiencia, y además no les ha importado el problema de la inseguridad y la violencia, no lo asumen como algo que le preocupa al pueblo de México", reprochó.A un día de que presente a quien estaría a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública de su Gobierno, López Obrador dijo que su equipo ya está trabajando en los programas que se implementarán para combatir la violencia.