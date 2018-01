Culpa Anaya a Meade por 'gasolinazo'

Ciudad de México— El precandidato de la Coalición “Por México al Frente”, Ricardo Anaya, responsabilizó al abanderado priista, José Antonio Meade, de haber autorizado el incremento a la gasolina cuando se desempeñaba como secretario de Hacienda.“Él es el responsable del gasolinazo, hay que recordar que el gasolinazo del año pasado ocurrió justamente cuando él era secretario de Hacienda y lo vimos en todos los noticiarios de televisión y de radio defendiendo el gasolinazo”, acusó Anaya.Este señalamiento lo formuló al llegar a la ciudad de Torreón, Coahuila, luego de que horas antes, en un mitin que Meade sostuvo en Aguascalientes, el ex funcionario dijera que el costo de los combustibles se determina internacionalmente y fluctúa conforme a las condiciones del mercado.La coalición “Por México al Frente” urgió al Instituto Nacional Electoral (INE) y a la Secretaría de Gobernación (Segob) a instalar un comité de seguridad que ayude a garantizar la seguridad de los aspirantes a cargos públicos en 2018.Tras la ola de violencia contra políticos en México en el último mes, el diputado panista Jorge Triana señaló que la coalición “Por México al Frente” propuso al INE adelantar la mesa de seguridad entre éste y la Segob para crear protocolos de seguridad para los aspirantes de las próximas elecciones.Luis Alberto Sánchez Trujano, dirigente social y activista del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en este municipio, falleció luego de ser atacado a balazos en calles de Chimalhuacán.Según reportes policiales, a las 18:30 horas del martes, Sánchez fue ingresado herido de bala al Hospital 90 Camas, ubicado en el Barrio Vidrieros, donde horas después murió. Sánchez Trujano también era dirigente de la asociación civil Tiempo de Paz, que ayudó en la entrega de víveres a damnificados por los sismos de septiembre pasado.La ex diputada federal Tatiana Clouthier afirmó que tendrá un puesto en el gabinete que propone Andrés Manuel López Obrador, pero no será como titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).La politóloga señaló que, de hecho, López Obrador nunca le ofreció encabezar ese cargo, pues no es especialista en el tema.

