Procesan por peculado a ligada a Borge

Ciudad de México— Paula González Cetina, directora de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado (CAPA) de Quintana Roo durante la gestión del gobernador Roberto Borge, fue vinculada a proceso por el delito de peculado, tras el desvío de mil 56 millones de pesos en su administración.González Cetina también fue acusada de la "desaparición" de alrededor de 560 millones de pesos correspondientes a obras de la paraestatal.La Fiscalía expuso ante el juez que los mil 56 millones de pesos corresponden al dinero que pagó la empresa Aguakan a CAPA por la concesión hasta el año 2053 del servicio de agua potable del Municipio de Solidaridad y la ampliación ya existente en Benito Juárez e Isla Mujeres.Los otros 560 millones de pesos, añadió, corresponden a un crédito solicitado por la CAPA, a propuesta del gobernador Roberto Borge.La Fiscalía de Quintana Roo, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, obtuvo la medida judicial esta madrugada, luego de una audiencia que duró de las 12:00 horas del 2 de enero hasta las 1:30 de hoy.El juez que presidió la audiencia e impuso la medida de prisión preventiva justificada ordenó que la inculpada fuera llevada al Centro de Reinserción Social (Cereso), donde permanecerá el tiempo que dure su proceso.González Cetina fue vinculada a proceso por el delito de peculado, tras un debate de hora y media entre el juez de control y los abogados defensores.La ahora imputada faltó a su primera audiencia de control, no obstante que había argumentado que no tenía nada que esconder y no tenía miedo de las acusaciones.Para la acusada las acciones realizadas en la dependencia fueron siempre apegadas el marco legal y en cumplimiento de los reglamentos.En ocho de los 11 municipios donde opera la CAPA los usuarios acumulan quejas por mala calidad del líquido, fugas, suspensión del servicio, tuberías en mal estado, bombeo insuficiente y hasta obras fantasma, todo ello originado en la gestión de Borge.Roberto Borge recibió en su Administración más de mil 600 millones de pesos por concepto de contraprestación por parte de la concesionaria de agua potable Aguakan en Benito Juárez, donde está asentado Cancún, Isla Mujeres y Solidaridad.De ese monto, 596.5 millones se otorgaron de 2011 a 2016 por las contraprestaciones trimestrales y otros mil 56 millones de pesos como contraprestación única por la extensión de la concesión."CAPA recibió de la concesionaria (Aguakan) la cantidad de mil 055 millones 999 mil 962 pesos por concepto de contraprestación única de conformidad con lo previsto en el contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo de Quintana Roo y CAPA y Desarrollos Hidráulicos de Cancún (Aguakan)", firmó el 5 de diciembre de 2014 González Cetina en el recibo de finiquito del que Reforma posee copia.Sin embargo, CAPA no reportó el ingreso de esos recursos en la pasada Administración y, por el contrario, heredó deudas a corto plazo a la actual gestión por 394 millones de pesos.

