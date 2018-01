Guerrero— Ocho bebés prematuros murieron en un hospital de Guerrero en 2015 debido a que el área de cuidados intensivos estaba inhabilitada por una obra que no pudo ser concluida por falta de presupuesto, determinó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).En los meses de julio y agosto de aquel año, se realizaba una ampliación de 12 a 24 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de la Madre y el Niño Indígena Guerrerense, ubicado en el Municipio de Tlapa.El trabajo, según la investigación de la CNDH, no fue concluido en la fecha acordada debido a la falta de presupuesto estatal, por lo que los recién nacidos fueron atendidos en otras áreas."El fallecimiento de los recién nacidos se produjo porque la sala de Cuidados Intensivos Neonatales estaba inhabilitada por motivos de ampliación y el hospital dispuso de otras áreas que no contaban con la capacidad suficiente, especialización y abasto de insumos para atender la emergencia sanitaria", determinó la Comisión.En total, 20 recién nacidos sufrieron infecciones, pero sólo ocho fallecieron, por lo que la CNDH emitió la recomendación 71/2017, dirigida al gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, y al Fiscal General del Estado, Javier Olea.Además, la CNDH evidenció que la Fiscalía mantuvo inactiva por 18 meses la investigación por la muerte de los bebés, lo que trasgrede el acceso a la justicia de sus padres, a quienes no se les dio una explicación del fallecimiento de sus hijos."El gobernador del Estado deberá establecer un programa presupuestario para dotar al hospital de los instrumentos, equipo y medicamentos necesarios que garanticen estándares de calidad en el servicio de salud", estableció la CNDH en los puntos recomendatorios."La Fiscalía General deberá capacitar a su personal en materia de debida diligencia en la investigación ministerial y derecho de acceso a la justicia".Pidió también que se inscriba en el Registro Estatal de Víctimas a los padres y madres de los bebés para que puedan recibir la reparación del daño que la Ley de Víctimas establece.

