Ciudad de México— Senadores de oposición alistan una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, por contravenir al menos ocho artículos de la Carta Magna.Aunque siguen elaborando el documento final y tendrá que ser consensado con otras fracciones parlamentarias, el coordinador de los senadores del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Luis Sánchez, adelantó que uno de sus principales argumentos será que atenta contra el Artículo 1 de la Constitución."Son ocho artículos los que violenta esta ley, pero también contraviene otras disposiciones legales, hasta el momento es lo que hemos detectado, todo este articulado lo daremos a conocer en su momento", comentó en entrevista telefónica."Pero, de entrada, esta ley pone en riesgo los derechos humanos y desde la modificación que hubo al artículo primero constitucional se establece que los derechos humanos son progresivos y no regresivos, entonces ese es un argumento de mucho peso, pero no es el único, por supuesto".Sánchez confió en que conseguirán las 43 firmas que requieren para promover el recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.El legislador recordó que, en la votación del 14 de diciembre, en la que fue aprobada la Ley, hubo 44 senadores que votaron en contra, principalmente del PRD, del bloque PT-Morena y algunos panistas."He conocido la voluntad del PT en el Senado de ir también con la misma idea (de interponer el recurso) y conozco también la voluntad de algunos panistas, de los que votaron en contra", dijo."Si nos sumáramos todos, más algunos independientes, tendríamos algo más de 43 firmas, que es lo que se requiere para la acción de inconstitucionalidad".Sánchez consideró también que alguna de las tres senadoras que se abstuvieron en la votación podría apoyar el recurso de institucionalidad, siendo ellas Luisa María Calderón Hinojosa, la hermana del ex Presidente Felipe Calderón; la panista Mariana Gómez del Campo y Martha Palafox Gutiérrez, del PT."Principalmente son cinco artículos de la ley los que tienen un impacto mayor en contra de la Constitución, pero vamos a tener que entrar en pláticas con los otros senadores para acordar un solo texto", agregó el coordinador del sol azteca.Además del Senado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), el INAI y la Cámara de Diputados, con la firma de un tercio de los legisladores, también pueden impugnar la Ley de Seguridad Interior ante la Corte antes del 22 de enero, fecha en la que vence el plazo para presentar los recursos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.