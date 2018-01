Llaman obispos a la solidaridad

Ciudad de México- Obispos del país se pronunciaron por ayudar a los migrantes, refugiados e indígenas que viven en conflicto.El arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera, recordó que el papa Francisco invitó este año a reflexionar sobre los migrantes como hombres y mujeres que buscan la paz."Monterrey, por su historia, ha tenido siempre una vocación de ciudad de puertas abiertas. Muchas familias, tal vez la mayoría, nacieron de papás y mamás originarios de otro estado del país y luego llegaron aquí buscando lo mismo que las hermanas y hermanos migrantes de nuestro tiempo: un hogar y un empleo", expuso.En su mensaje de Año Nuevo, exhortó a los feligreses ver en los migrantes a personas fuertes, valientes, llenas de pasión y a descubrir sus corazones de paz.El líder religioso animó y agradeció a los fieles que trabajan en la atención de los migrantes."Hermanas y hermanos, mis oraciones y nuestro compromiso con la verdad y la justicia que nacen con Cristo", dijo.El arzobispo de Morelia, Carlos Garfias Merlos, llamó a pensar en las personas que tienen que huir de sus pueblos para un mejor porvenir."Ayudémoslos a encontrar mejores condiciones de vida y a tener lo que ellos andan buscando: tener una mejor calidad de vida".Por su parte, Felipe Arizmendi, administrador diocesano de San Cristóbal de Las Casas, reconoció que le preocupan los conflictos en distintos puntos de Chiapas."A los desplazados de Chalchihuitán no les espera un año feliz. No cesan los conflictos en Oxchuc, en Tila y en tantos otros lugares. La migración no se detiene y los migrantes sufren muchas vejaciones y carencias en su travesía", afirmó.Rogó para que autoridades y ciudadanos construyan la paz, en la justicia y la verdad, con respeto, siendo solidarios y evitando la corrupción.Por su parte, el arzobispo de Antequera, Oaxaca, José Luis Chávez Botello, llamó a los feligreses estar agradecidos por la vida y la salud."En los sismos y huracanes el Señor no ha dejado ¿qué quiere de nosotros? a muchos de nosotros y a todos, de una manera u otra, nos ha librado de enfermedades graves ¿cómo aprovechamos que tenemos salud?", cuestionó.En la misa de Año Nuevo pidió a los fieles buscar una calidad de vida integral, que no solamente se limite a cuidar la alimentación, el ejercicio, el cuerpo y el descanso sino también la alimentación del espíritu.

