Ciudad de México— En el último día del año, Andrés Manuel López Obrador anunció que de ganar la Presidencia evitará la explotación petrolera en costas de Yucatán y Quintana Roo.El precandidato de la coalición Juntos Haremos Historia, difundió un video en el que señala que en los últimos 30 años Quintana Roo y también Yucatán han crecido a tasas de 6 por ciento anual gracias a la actividad turística.“Y ahora están con la piñata, entregando bloques para la explotación petrolera, ya incluyeron entregar las costas de Yucatán y de Quintana Roo para la explotación de petróleo”, lanzó López Obrador.“Esto no lo vamos a permitir, quiero dejarlo de manifiesto, tan luego triunfemos voy a hablar con (Enrique) Peña Nieto para que se detengan todos estos afanes privatizadores, ya no queremos que se sigan entregando bienes del pueblo, de la nación a particulares, nacionales o extranjeros”.El tabasqueño grabó el video en el puerto de Sisal, Yucatán, donde explicó que se pretende ceder 4 mil 500 kilómetros cuadrados para la explotación petrolera.“No es posible que se llegue a tanta irracionalidad sólo por la ambición al dinero, que no les importe el medio ambiente, que incluso no les importe el desarrollo, que no les importe el bienestar de nuestro pueblo y que pongan siempre por delante la ambición al dinero, los negocios”.Entre sus promesas también ha dicho que detendrá la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y echar atrás la reforma educativa.El video fue difundido previo a un evento masivo en Hunucmá, Yucatán, donde el precandidato de Morena-PES-PT planeaba recibir el año nuevo.Respecto a la educación, López Obrador dijo que la idea de Morena es llegar a un acuerdo con todos los maestros y padres de familia para desarrollar juntos y hacer una verdadera reforma educativa.Una reforma “que sí mejore la calidad de la enseñanza y no sólo busque someter a los trabajadores de la educación”, añadió el político tabasqueño.Dijo además que no tiene planes de privatizar el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, ni el Instituto Mexicano del Seguro Social, sino por el contrario, reestructurarlos para que den un mejor servicio.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.