Ciudad de México- El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados, Víctor Giorgana, destacó que la relación entre México y Estados Unidos se deterioró y llegó a un escenario tan complicado que ni siquiera se avizoraba.A casi un año de que Donald Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos, el saldo para México ha sido negativo, dijo en entrevista."Es un escenario que no visualizábamos, que ciertamente respetuosos de las decisiones de los americanos, nunca pensamos que fuera a llegar a tal extremo; se avizoraba, por supuesto, que iba a ser rudo, difícil, que iba a tener con México una actitud de esta naturaleza, pero primero no creímos ni que ganara Trump, y segundo, me parece que ha ido él mucho más allá de lo que se planteó en su propia campaña electoral”, dijo el poblano.Precisó que la parte económica y la migratoria han sido las más golpeadas evidentemente tras la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y con la promoción para construir el muro fronterizo."En la parte económica, el Tratado de Libre Comercio que hoy concentra la actividad fundamental de nuestra relación, pues se ha visto lastimado, se ha visto amenazado, se ha visto con una óptica de beneficio solamente para los Estados Unidos y de ahí el planteamiento de su revisión”, recalcó.El diputado del PRI expuso que las políticas migratorias de Estados Unidos lastiman seriamente a los mexicanos no sólo con las deportaciones, sino con la amenaza hacia los 690 mil “dreamers” beneficiarios con el Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés).Advirtió que Donald Trump creó una corriente antimexicana entre muchos sectores estadounidenses, lo que preocupa ante el temor por el que atraviesan los migrantes en Estados Unidos.Cabe destacar que Giorgana Jiménez dijo en febrero de 2016 que si Estados Unidos grava las remesas para financiar el muro fronterizo, los diputados mexicanos responderán con la misma moneda al plantear un gravamen de 2% a las utilidades anuales de empresas estadounidenses.

