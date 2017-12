Reprochan a EPN inseguridad y pobreza

Ciudad de México— Legisladores de Oposición lanzaron un reclamo al presidente Enrique Peña Nieto, al señalar que su administración no ha combatido, sino que ha incrementado los índices de pobreza, inseguridad y corrupción.Reforma publicó hoy un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el cual se señala que México tiene la tasa de homicidios más alta del organismo, la pobreza es dos veces mayor al promedio de los países agremiados y tiene instituciones de justicia endebles."El diagnóstico de la OCDE se queda corto", refirió el diputado perredista Agustín Basave.El Partido Revolucionario Institucional (PRI), dijo, ha estado más concentrado en su permanencia en el poder que en resolver los problemas del país, y eso se volvió más evidente en 2017."Para el PRIñanietismo este no sólo es el año de Hidalgo, también es el año de la soldadera: todos a buscar tapadera. El objetivo es poner fiscal general, anticorrupción y auditor superior que les cuiden las espaldas a Peña y su banda", dijo el secretario de la Comisión de Transparencia y Corrupción.En tanto, Luis Sánchez, coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado, resaltó que en el sexenio del priista se han roto récords en números rojos."Desnuda al gobierno de Enrique Peña Nieto por completo este estudio de la OCDE, porque señala desde afuera, desde un organismo internacional lo que nosotros en México hemos dicho todos estos últimos años, la pobreza, la inseguridad y la corrupción han roto retos históricos en México, nunca antes como hoy, la corrupción se había manifestado a tal grado, aunque la corrupción siempre ha existido, jamás habíamos visto estos niveles tan altos", expuso."La inseguridad ha roto los récords que tenía con Felipe Calderón en cuanto a homicidios dolosos, la gente se siente completamente insegura en el país, y lo dice en este estudio, aunque creo que se queda corto el estudio porque hay otros estudios de organismos nacionales que nos hablan que estos índices son mucho mayores".Al respecto, el diputado federal por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Vidal Llerenas, refirió que el gobierno actual no ha mostrado voluntad política para mejorar estos problemas que bajan el nivel de vida de los mexicanos y señaló acciones fallidas."En México no se están rindiendo resultados. En el caso de inseguridad son políticas inadecuadas, que se refuerzan con temas como la Ley de Seguridad Interior, porque no hay condiciones de prevención, no hay conocimiento de las policías, quiénes son quienes sí pueden reducir el crimen", enlistó."Hay un gran gasto en seguridad pública que no se entiende, que no ha dado resultados en seguridad pública. Y el tema de corrupción, porque no hay una voluntad de echar a andar el Sistema Nacional Anticorrupción (...) no hay fiscal Anticorrupción, no hay Tribunal Fiscal Administrativo renovado, y los estados, pues básicamente se inventan esquemas para poder controlarlo".