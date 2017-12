Ciudad de México– El exsecretario de Salud en la gestión de Javier Duarte, Juan Antonio Nemi Dib, fue vinculado a proceso por presuntamente ser parte de una red que desvió recursos públicos en la construcción de la Torre Pediátrica.El exfuncionario fue enviado a prisión preventiva por un año y seis meses de investigación complementaria, por un Juez Oral.Nemi Dib fue imputado por los delitos de incumplimiento de un deber legal y abuso de autoridad en agravio del servicio público, en perjuicio del patrimonio del Estado y por la violación a la Ley de Obras Públicas del Estado.De acuerdo con la acusación, Nemi avaló un contrato para la continuación de la edificación, que ya arrastraba irregularidades en su primera etapa, desde la gestión de Fidel Herrera.Durante la audiencia de vinculación a proceso, el exfuncionario manifestó que durante el tiempo al frente de esa instancia estatal se apegó a la ley y a las buenas prácticas."Como Secretario no ordené nunca a nadie que llevara a cabo ninguna conducta en contra de la ley en la Secretaría de Salud. No otorgué, no realicé, no recomendé, no contraté ningún tipo de obra ni documento alguno. No existe nada. No di ninguna orden", manifestó a la juez de control Alma Leída Sosa Jiménez en los juzgados de Pacho Viejo.De este modo se deslindó de los supuestos desvíos por más de 300 millones de pesos a la construcción de la Torre Pediátrica.Añadió en el juzgado que la Comisión de Espacios de Salud era la única encargada de la construcción los hospitales y clínicas de los diferentes niveles, así como de supervisar y establecer contratos.

