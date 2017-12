Ciudad de México— Un juez federal de Estados Unidos liberó a Carlos Villalobos Organista, exsecretario de Hacienda de Sonora en la Administración de Guillermo Padrés, tras pagar una fianza de 20 mil dólares.El exfuncionario sonorense fue detenido por autoridades migratorias el 4 de abril en Scottsdale, Arizona, en atención a una petición de colaboración que giró la PGR, tras una ficha roja que emitió la Interpol.La ficha roja de la Interpol, con la que contaba el exfuncionario desde mediados de marzo, era para responder ante las autoridades por los delitos de uso indebido de atribuciones, enriquecimiento inexplicable y daño patrimonial que supera los 600 millones de pesos, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de Sonora.Los recursos, presuntamente desfalcados por el panista, estaban destinados a los sectores de la salud, educación, seguridad e infraestructura, según las indagatorias.Según las autoridades migratorias de EU, Villalobos ingresó a aquel país desde julio de 2016 a través de la frontera con Nogales, con el uso de su visa, la cual expiró en enero.Villalobos dijo a las autoridades de EU que huyó de México por una persecución política del gobierno de Sonora, por lo que solicitó asilo.Se indicó que el asilo le fue negado y que fue liberado debido a que no existen órdenes de arresto vigentes contra el sonorense.La Contraloría de Sonora informó en marzo que inhabilitó para ejercer cargos públicos a 23 exfuncionarios de la administración de Padrés, y dio a conocer los nombres de 16 de ellos.En esa lista figuran, además de Villalobos, Roberto Romero López, ex Secretario de Gobierno, y Mario César Cuén Aranda, extesorero, a quien se le impuso una multa por 329 millones 820 mil pesos -por no comprobar más de 90 millones de pesos que entregó como "ayudas sociales"- y la inhabilitación por 10 años.El resto de los sancionados son directores o subdirectores de dependencias como Educación, Salud, Infraestructura y Desarrollo Urbano e Infraestructura Educativa (ISIE).Villalobos fue inhabilitado por 10 años y se le impuso una multa de 2 mil 782.8 millones de pesos.Tan sólo 11 de los 23 ex funcionarios de Padrés suman multas por 6 mil 250 millones de pesos, que representan el doble del daño patrimonial causado.Villalobos también es señalado de ser parte de una red que utilizó un esquema fiscal para perdonar impuestos por casi 708 millones de pesos a 41 empresas cercanas a Padrés, su familia y al candidato del PAN a la gubernatura, Javier Gándara.De acuerdo con auditores que participaron en el proceso y reportes internos en poder de Reforma, el daño fiscal se registró entre marzo de 2009 y septiembre de 2014, al amparo del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal (CCAMFF), firmado con el Gobierno Federal.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.