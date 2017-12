Matan a scort en hotel de CDMX

Un asesinato más contra escorts extranjeras se registró la noche del miércoles en la Ciudad de México.Esta vez fue en el Hotel Pasadena, ubicado en el 286 de avenida Revolución, colonia San Juan, en la Delegación Benito Juárez.De acuerdo con la indagatoria FBJ/BJ-1/UI-1S/D/7547/12-2017, a un costado de la cama, en la habitación 214, fue hallado el cadáver de una mujer, de 23 años.La víctima fue identificada como Karen, de nacionalidad argentina y escort del portal en internet Zona Divas.Vestía una sudadera y pants negros y yacía bocarriba sobre una mancha de sangre, al parecer provocada por un impacto de arma de fuego.A diferencia de las otras modelos asesinadas, Karen no fue maniatada ni torturada, pero con base en indicios anexados al expediente, el responsable podría ser el mismo que el 17 de noviembre pasado mató a la venezolana Génesis Uliannys.De acuerdo con informes de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina (SSP) y de la Procuraduría General de Justicia (PGJ), en ambos casos se trató de un hombre que llegó al hotel en una motocicleta.Pedro Muñoz Hernández, jefe de seguridad del hotel, declaró ante el Ministerio Público que el individuo entró aproximadamente a las 19:50 horas. Minutos después arribó Karen.Y a las 20:30 horas del miércoles pasado, se aprecia en videos de vigilancia del Hotel Pasadena, salió el sospechoso con un casco de motociclista puesto, según las indagatorias de la PGJ.Finalmente se le observó huir en una motocicleta de bajo cilindraje, igual que el probable responsable del feminicidio de Génesis, donde también las grabaciones mostraron a un motociclista.Dichos videos forman parte de la indagatoria y representan el supuesto punto de conexión entre estos dos casos.Génesis también trabajaba en Zona Divas, sitio de sexoservicio presuntamente operado desde Argentina.Los asesinatos de escorts en la Ciudad de México comenzaron en abril, con la muerte de Katya, en un hotel de la colonia Roma, en la Delegación Cuauhtémoc.Reforma se comunicó con familiares y amigos de la mujer, de 21 años, y aseguraron que ocho meses después no hay ninguna persona detenida ni pistas concretas para ello.A principios de este mes, a pregunta expresa, el procurador general de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Garrido Osorio, informó que los feminicidios de las dos últimas víctimas están siendo investigados por una unidad especial y que cuentan ya con indicios importantes.Sin embargo, afirmó que no había certeza todavía de que estuviesen relacionados.

