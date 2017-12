Abren puerta a reparto de tarjetas en proceso electoral

Ciudad de México– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) abrió la puerta al reparto de tarjetas en los comicios del próximo año.La Sala Superior determinó que el INE no está facultado para prohibir su reparto, por lo que ordenó cambiar dicha norma en el Reglamento de Fiscalización.Al resolver quejas del PRI y del PVEM, los magistrados electorales, por unanimidad, ordenaron al INE realizar modificaciones para establecer que las erogaciones de los partidos por ese concepto se consideren meramente gastos de campaña, a fin de determinar posibles rebases.A raíz del reparto de miles de tarjetas “rosas” por parte del PRI en Coahuila y el Estado de México, el Consejo General del INE reformó en septiembre su Reglamento de Fiscalización para impedir la entrega de tarjetas u otro tipo de propaganda –como plásticos, volantes y trípticos– que oferte un beneficio en virtud del triunfo de un determinado candidato.El árbitro electoral estableció en el artículo 143 Quáter del reglamento que dichos gastos serían considerados “gastos sin objeto partidista”, es decir, si bien se contabilizan en las erogaciones de los candidatos en la etapa de fiscalización, también ameritan sanciones por tratarse de gastos prohibidos.A propuesta del magistrado José Luis Vargas, la Sala Superior resolvió que el INE debió ajustarse al contenido del artículo 209 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe), que prohíbe la entrega de “cualquier tipo de material” que signifique una oferta a futuro, y no específicamente de tarjetas, como propuso el árbitro electoral.“La responsable incorpora en el reglamento una hipótesis que está reservada, a mi modo de ver, al legislador ordinario, sobre qué pueden o no hacer los partidos políticos y candidatos independientes durante los procesos electorales, así como las consecuencias que se generarían en caso de ser inobservada dicha disposición”, advirtió Vargas.Anteriormente, al resolver impugnaciones de los comicios estatales del Estado de México y Coahuila relacionadas con el reparto de tarjetas “rosas”, los magistrados defendieron que se trataba de propaganda electoral válida y que no se coaccionó el voto.Fuentes del INE señalaron que la sentencia del tribunal es grave porque, al incluirla en el Reglamento de Fiscalización, elevaría a rango de regla la posibilidad de efectuar dichas erogaciones. (Zedryk Raziel/Reforma)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.