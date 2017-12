Lidera AMLO cobertura negativa en medios

Ciudad de México– Andrés Manuel López Obrador es el aspirante presidencial que ha recibido la mayor cobertura mediática en el período de precampaña; sin embargo, el tratamiento que recibe es en su mayoría negativo, de acuerdo con el primer reporte del Monitoreo de Radio y TV que realiza la UNAM.El reporte indica que, de mil 805 piezas informativas emitidas del 14 al 16 de diciembre, el morenista concentró el 33 por ciento de la cobertura de los 63 noticiarios y los 10 programas de espectáculos con más audiencia del país incluidos en el catálogo de medios.El priista José Antonio Meade recibió el 21 por ciento de la cobertura, y el panista Ricardo Anaya, el 16 por ciento; el restante 35 por ciento corresponde a información en la que no se mencionaron los nombres de los precandidatos.De acuerdo con el estudio, López Obrador, candidato de la coalición “Juntos Haremos Historia”, ha recibido la mayor cobertura negativa.La UNAM detectó la emisión de 562 piezas informativas –notas y entrevistas– en las que los aspirantes presidenciales fueron objeto de valoraciones negativas de parte del medio de comunicación.De ese total, 292 piezas (51 por ciento) tuvieron como objeto a López Obrador, mientras que el 25 por ciento (142 piezas) fueron dirigidas a Meade, precandidato de la coalición “Meade Ciudadano por México”, y el 22 por ciento (128 piezas) a Anaya, aspirante de la coalición “Por México al Frente”.El monitoreo, a cargo de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, halló 58 piezas informativas en las que los aspirantes fueron valorados positivamente.De esa cifra, 28 piezas (48 por ciento) estuvieron dedicadas a Meade, 26 (44 por ciento) a López Obrador y 4 (6 por ciento) a Anaya.Las bases de datos puestas a disposición por la Universidad en el sitio monitoreo2018.ine.mx muestra que, por ejemplo, el morenista ha sido descalificado por conductores debido a su propuesta de amnistía como alternativa contra la violencia, mientras que Meade ha sido encomiado por utilizar vuelos comerciales para hacer sus giras.El INE contabiliza el número de piezas informativas que cuenten con valoraciones mediante adjetivos calificativos explícitos y/o frases idiomáticas hacia el partido, coalición o precandidato presentadas verbalmente por conductores, reporteros, locutores o voz en off en todos los géneros periodísticos.Los géneros de debate y opinión y análisis, así como los formatos de espectáculo o revista, no son considerados dentro del análisis de información valorada, “en consideración y respeto a los principios de libertad de expresión”, reza la metodología.También contabiliza el número de piezas que no tienen valoraciónes como piezas no adjetivadas.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.