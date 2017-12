Acreditan desvíos por mil 200 mdp a César Duarte

Chihuahua— Autoridades de Chihuahua han acreditado mil 200 millones de pesos desviados durante la administración del exgobernador César Duarte."Se ha comprobado, en lo que está en las carpetas ya judicializadas, más de mil 200 millones de pesos ahí acreditados en cuanto a los montos del desvío o la afectación que sufrió el erario estatal", indicó César Jáuregui, secretario General de Gobierno del Estado."Y es en ese sentido que no solamente se busca llevar a la cárcel a los que obraron mal, sino también fundamentalmente recuperar en beneficio del estado estos recursos".El gobernador Javier Corral declaró este año que el daño patrimonial al estado de Chihuahua por parte del exgobernador César Duarte y lo que llamó su red de corrupción, era de casi 6 mil millones de pesos.Tras darse a conocer otro presunto desvío por 379 millones de pesos en efectivo en la Administración del ex Mandatario priista, Jáuregui mencionó que la corrupción que se realizó tuvo varias vertientes."Entre ellas la contratación de asesorías, otras el espacio de constructoras, otros el de edificios que de alguna manera tenían una cobertura fantasma para generar una convicción de que eran recursos que tenían un propósito destinado con el bien público, cuando sabemos perfectamente hoy que tenían un propósito avieso de desviación de recursos con fines electorales, y no en pocos casos de corrupción y de beneficio y de enriquecimiento ilícito", subrayó el secretario general.Reforma publicó hoy que además del desvío de 250 millones de pesos hacia el PRI, la Administración de Duarte envió otros 379 millones de pesos en efectivo, a través de un contrato de servicios, a las instalaciones de una constructora.Según la declaración de un testigo, los recursos pagados en un contrato simulado a Asesoría y Servicios Online, S. A. de C.V., se concentraban en el local de Manzil Construcciones, en la capital estatal.Posteriormente, Antonio Tarín García, entonces director de Adquisiciones del Gobierno estatal -actualmente en prisión-, enviaba a personas de su confianza por el dinero y se lo llevaban en cajas hasta su oficina.

