Ciudad de México— Los policías estatales preventivos de 13 entidades reciben un sueldo mensual por debajo del promedio nacional y ningún estado otorga al 100 por ciento las seis prestaciones laborales básicas para la función policial.Así lo revela un informe de la Secretaría de Gobernación, difundido recientemente, que da cuenta de la situación de las corporaciones con miras al fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y el desarrollo de sus integrantes.De acuerdo con el Diagnóstico Nacional sobre las Policías Preventivas de las Entidades Federativas, el promedio nacional del salario neto de los policías con el grado más bajo, es de 9 mil 933 pesos mensuales.La entidad con el salario más bajo de todo el país es Chiapas, donde el policía estatal “de escala básica” gana 5 mil 391 pesos mensuales.Le siguen Tabasco e Hidalgo, que según el documento, promedian salarios de 6 mil 175 y 6 mil 617 pesos, respectivamente.En tanto, los que ganan más son los policías estatales preventivos con el grado más bajo en la escala salarial de Sonora y Tamaulipas, quienes reciben al mes en promedio 13 mil 687 y 13 mil 436 pesos, respectivamente.El diagnóstico señala que varios estados complementan el salario neto con un monto de “compensación garantizada”.Sin embargo, dicha compensación no fue considerada en el diagnóstico en virtud de que no se integra al salario para efectos de prestaciones, como jubilación o aguinaldo.La Segob y el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) han subrayado la necesidad de dignificar la labor policial a partir de un sistema de desarrollo que, entre otras cosas, contemple una retribución básica y un catálogo mínimo de prestaciones.No obstante, el diagnóstico refiere que ningún estado otorga por completo las prestaciones laborales básicas: crédito para vivienda, seguro de vida, servicio médico, fondo de ahorro para el retiro, apoyos para las familias de policías caídos en el cumplimiento del deber, y becas escolares para los hijos.Destaca el caso de Nayarit, donde los policías estatales no tienen acceso a seguro de vida, servicio médico y crédito para vivienda.“Los gobiernos estatales deben hacer un esfuerzo por otorgar a sus elementos policiales preventivos en activo las mejoras y/o prestaciones laborales mínimas”, señala el diagnóstico de la Segob.“(El objetivo es) otorgar estabilidad, seguridad e igualdad de oportunidades en el empleo, fortaleciendo la vocación de servicio y el sentido de pertenencia a la corporación”, agrega.El diagnóstico fue elaborado a partir de información proporcionada por las propias entidades federativas, y sólo tomó en cuenta los sueldos de los elementos estatales operativos.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.