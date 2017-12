Monterrey– Francisco Javier, ‘El Abuelo’, Cruz, exjugador de los Rayados del Monterrey buscaría ocupar un cargo de elección popular en las próximas elecciones.El Partido Encuentro Social (PES) realiza negociaciones con Cruz para lanzarlo como candidato a la alcaldía por el municipio de Monterrey.El exfutbolista, nacido en Cedral, San Luis Potosí, en 1966 sería una de las propuestas del PES para las elecciones del 2018. Otra de las figuras que contemplan es Ernesto D’Alessio para candidato a diputado federal por Nuevo León.El Partido Encuentro Social va en Coalición con Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y el Partido del Trabajo (PT) para las próximas elecciones.Esta no sería la primera ocasión en que El Abuelo pruebe suerte en la política, porque en el 2000 fue lanzado por el PT a una diputación federal por el distrito quinto de Nuevo León. No logró el triunfo; sin embargo, alcanzó el 7 por ciento del cómputo general a favor de su partido.Alfonso Ruíz, enlace de Comunicación Social del PT en el Congreso local, indicó que dicho partido siempre ha buscado dar cabida a los ciudadanos que lleven la verdadera representación social a los puestos públicos.“El PT siempre ha dado espacio, por ejemplo, a figuras sin comprometer su militancia porque de lo que se trata es de una verdadera representación ciudadana”, indicó.El historial del PT en Nuevo León lanzando figuras del ámbito del deporte, las artes y hasta el periodismo es amplio.En 1994, el Partido del Trabajo lanzó como candidato a Senador de la República a Tomás Boy Espinoza, exfutbolista y director técnico.El PT se apoyó en la fama que tenía El Jefe como mediocampista de los Tigres y también capitán de la Selección Mexicana de Futbol para tratar de conquistar la simpatía de los votantes.Ruíz recordó que uno de los primeros del mundo del espectáculo en la entidad en incursionar en la política por el PT fue Jesús González Leal, alias Chis chas.El cómico norteño, quien realizó gran cantidad de películas en la meca del cine nacional, fue lanzado a candidato a diputado federal por el distrito de China, Nuevo León, tampoco ganó; no obstante, logró mantener al PT en la contienda.Otros que participó no en una sino en dos ocasiones por una diputación federal fue Julián Garza Arredondo, mejor conocido como El Viejo Paulino.Con su estilo bragado y entrón el cantante de corridos y música norteña también buscó la diputación federal por el distrito de China, Nuevo León, no obtuvo el éxito en las urnas, sin embargo, obtuvo una copiosa votación.Judith Grace González, ex Miss México, fue candidata a la alcaldía de Monterrey, en el año de 1997.Diana Perla Chapa, mamá de la cantante regiomontana, Tatiana, en el 2000 aspiró a la alcaldía de San Pedro.Karla Marqueda, salió de las pantallas de televisión en donde daba el clima para aspirar a la alcaldía de Monterrey, una diputación local y hasta fue precandidata a la gubernatura del estado.Por su parte, Santiago González Soto, quien hizo carrera dentro del periodismo en el Diario de Monterrey y Multimedios dejó ese ámbito para convertirse en diputado local y luego fue aspirante a gobernador de Nuevo León.En las pasadas elecciones, Patricio Zambrano, quien saltó a la fama como inquilino de la casa de Big Brother y por su polémica amistad con Irma Serrano, fue candidato a la alcaldía de Monterrey.Aunque la mayoría de los partidos en el país han abrazado la fórmula de lanzar estrellas del mundo del espectáculo o los deportes para obtener votos, el PT es conocido como el “partido de las estrellas”.Ese recurso le ha permitido al partido salvar en tres ocasiones su registro.El periodista, Manuel González Arizpe, mejor conocido como “El Fantasma” se ha convertido en el cazador de talentos para el PT, los cuales le han permitido su sobrevivencia, la fórmula la han replicado en todo el país.

