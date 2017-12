Ebrard es bienvenido: AMLO

Ciudad de México– El precandidato presidencial de la coalición Morena-PES-PT, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que el exjefe de Gobierno de la CDMX Marcelo Ebrard es bienvenido a su equipo de campaña.El tabasqueño señaló que el experredista, quien hizo ayer su reaparición pública en México tras vivir tres años en el extranjero, no está en busca de un cargo, por lo que colaborará en la organización electoral a fin de cuidar el voto de Morena."No anda él buscando cargos, no anda buscando candidaturas, él me lo dijo, y lo que quiere es ayudar para que no nos roben la elección. Son bienvenidos todos los que quieran ayudar con ese propósito", dijo el fundador de Morena en entrevista con medios tras un mitin en Hidalgo."No va a tener ahora una responsabilidad mayor, porque él está viajando, pero ya hablé con él, platiqué con él y quedamos de que va a ayudar en esta campaña en lo que pueda. Sobre todo nos va a ayudar y estoy haciendo un llamado a muchos con ese propósito: a cuidar los votos para que no haya fraude electoral. Todo el que quiera ayudar a que la elección sea limpia y libre es bienvenido".El precandidato de la coalición "Juntos Haremos Historia" dijo que Ebrard fue víctima de una persecución política del Gobierno federal y de la Ciudad de México porque lo acusaron de haber filtrado la información que llevó a la revelación de la "Casa Blanca" de la familia de Enrique Peña Nieto."Yo dije hace algún tiempo que iba a invitar a Marcelo Ebrard y está ayudando en la organización de Morena y es bienvenido. Desde luego no le va a caer bien a Peña ni a Mancera, pero allá ellos, no les cae bien Marcelo porque le echan la culpa de que él fue quien dio a conocer la información sobre la 'Casa Blanca', y a partir de ahí empezaron a perseguirlo", asentó Obrador."Yo no soy partidario de las represalias. Yo creo que no se debe de utilizar la ley, la justicia para perseguir a opositores. Entonces bienvenido, Marcelo".Fuentes cercanas al exfuncionario señalaron que ayer sostuvo una reunión privada con López Obrador en las oficinas de Morena ubicadas en la Colonia Roma.Ebrard, quien fue implicado en las irregularidades de la construcción de la Línea 12 del Metro en la CDMX, volvió a viajar al extranjero y regresará al País el próximo año, detallaron fuentes.