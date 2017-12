Se registra hijo de Yunes por gubernatura

Ciudad de México– El edil de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, se registró ante el Partido Acción Nacional (PAN) como aspirante a la precandidatura al gobierno de Veracruz.Al evento, el panista acudió con su familia y simpatizantes, además de legisladores del blanquiazul en la entidad."Hace apenas unos meses, los veracruzanos hicimos historia, después de casi 90 años llegó la alternancia a nuestro Estado, derrotamos al PRI corrupto y llegó por fin la justicia, el camino para llegar a este momento nunca fue fácil, luchamos por años contra un sistema corrupto que parecía imposible de vencer", dijo en su discurso.Yunes Márquez criticó las voces que buscan ahora echar abajo el gobierno encabezado por su padre, Miguel Ángel Yunes Linares."Prometen cambios sin decir cómo hacerlos, critican lo que hemos hecho y hablan de que estarían mejor con otro Gobierno, minimizan el logro de haber hecho justicia a todos los veracruzanos, agraviados por (Javier) Duarte y su camarilla, evitan mencionar que Veracruz era un paciente en terapia intensiva", reprochó.El aún alcalde de Boca del Río destacó lo realizado por Yunes Linares."Veracruz está estable y comenzando la construcción de un mejor futuro, un año no es suficiente para realizar todas las grandes transformaciones que necesita Veracruz, la verdadera transformación está apenas por comenzar", añadió.El gobernador atraviesa por una ola de criticas ante la violencia generada en su Administración.De enero a noviembre, el homicidio doloso se incrementó en 35 por ciento, en tanto que el plagio subió en un 28.5 por ciento, con respecto al mismo periodo de 2016.El robo con violencia se disparó en un 73 por ciento, de acuerdo con cifras del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.Apenas la tarde del viernes se reportó el secuestro del médico Gerardo Ahued Bardahuil, hermano de Ricardo Ahued, candidato al Senado por Morena.El médico fue plagiado en su clínica de Xalapa, ante la mirada de pacientes.Por este hecho la Organización Nacional Anticorrupción (OEA) exigió la renuncia del mandatario estatal.El 25 de noviembre, en medio de la violencia que azota a Veracruz, el alcalde de Boca Del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, consideró que el fenómeno no es tan alarmante como se maneja el tema a nivel nacional.Añadió que las cifras dadas a conocer por homicidios o ejecuciones no son oficiales y que la violencia en el Estado se arrastra de administraciones anteriores.

