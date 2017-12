Ciudad de México— La intensidad con la que los tres precandidatos presidenciales han desarrollado actos de proselitismo no se traduce en el registro de operaciones financieras para que el Instituto Nacional Electoral (INE) pueda hacer su tarea de fiscalización, dijo el presidente del instituto, Lorenzo Córdova.Advirtió que por esas omisiones habrá sanciones pues, abundó, en nueve días de precampaña ninguno ha informado adecuadamente sobre sus ingresos y egresos.“Quien no cargue una operación (en el sistema) dentro de los tres días posteriores a la misma va a tener sanción. Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, pidió que se le permita al INE hacer su trabajo.En el caso de los 286 candidatos independientes a cargos de elección, 226 no han reportado ingresos ni egresos.Las autoridades electorales llaman a no obstaculizar la fiscalización.El Instituto Nacional Electoral (INE) acusó que ningún precandidato a la Presidencia de la República ha informado adecuadamente sobre sus ingresos y gastos erogados en sus eventos, en los primeros nueve días de las precampañas.El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, aseguró que esas omisiones derivarán en sanciones, pues la "intensidad" con la que los tres aspirantes de coaliciones partidistas han llevado a cabo actos de proselitismo no se traduce en registro de operaciones para su fiscalización."Ya desde ahora podemos anticiparlo, va a implicar, en su momento, sanciones que no son de forma, sino de sustancia; quien no cargue una operación (en el sistema) dentro los tres días posteriores a la misma… va a tener sanción. Esta precampaña va a concluir con sanciones de esta naturaleza", enfatizó Córdova Vianello. Esta precampaña va a concluir con sanciones de esta naturaleza”, enfatizó Córdova Vianello.En la sesión extraordinaria de ayer, el consejero Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, sostuvo que de los tres precandidatos a Los Pinos, sólo Andrés Manuel López Obrador ha reportado un gasto, por 334 mil pesos, correspondiente al evento en el que presentó a su posible gabinete presidencial; sin embargo, denunció que a los verificadores de la autoridad electoral se les impidió el acceso al evento.“Hago un llamado atento y respetuoso para que se permita hacer el trabajo de fiscalización a la autoridad”, indicó.Ricardo Anaya, precandidato por la alianza Por México al Frente, asentó una aportación por mil 500 pesos por simpatizantes, y avisos de contratación por un millón de pesos. En tanto, José Antonio Meade, aspirante del PRI-Verde-Panal tiene avisos de contratación por 30 mil pesos.De acuerdo a la revisión, Meade Kuribreña reportó tres eventos. Sin embargo, en medios se consignaron actos públicos en Chiapas, Puebla, Campeche, Yucatán y Sonora.La coalición encabezada por el PAN reporta 10 eventos en Querétaro y San Luis Potosí.En tanto, López Obrador reporta actos en la Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, entre otros.“Sin embargo, esta actividad política y legítima de estar recorriendo el país no se ha traducido en que se estén cargando los gastos implicados, por supuesto que hay pasajes aéreos, uso de vehículos y, en actos de campaña, equipos de sonido, banderas y camisetas, templetes y lonas, y esos gastos han sido omitidos a la autoridad electoral”, detalló el consejero electoral.De los 286 aspirantes a candidatos independientes a cargos de elección popular, 226 (79%) no han cumplido con el registro de operaciones de ingresos y gastos ante el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), informó ayer el Instituto Nacional Electoral (INE).En total, los aspirantes a candidaturas independientes han registrado mil 528 operaciones.Hasta el momento, han reportado aportaciones por un monto de 11 millones 189 mil pesos y gastos por 10 millones 843 mil pesos.De los aspirantes a una candidatura independiente para la Presidencia, Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, ha reportado ingresos por un millón 944 mil pesos, mientras que informa cuatro millones 249 mil pesos de gastos.En tanto, Margarita Zavala reporta ingresos por dos millones 583 mil pesos y gastos por dos millones 579 mil pesos.Por su parte, un aspirante a la Presidencia que ya lleva 80 mil firmas de respaldo no ha reportado ninguna operación de ingreso o gasto.En el caso de las diputaciones federales, Ciro Murayama, presidente de la Comisión de Fiscalización, indicó que los aspirantes tienen hasta el 26 de diciembre para rendir cuentas.“Si no lo hacen, aunque tengan las firmas, no llegarán a la boleta electoral. La fiscalización no es optativa, la rendición de cuentas es una obligación y no se está cumpliendo necesariamente”, subrayó.La Comisión de Quejas y Denuncias del INE declaró improcedentes medidas cautelares solicitadas en contra de Morena y Andrés Manuel López Obrador.En sesión extraordinaria determinó que ​la difusión en internet y en un portal digital del denominado Proyecto Alternativo de Nación 2018-2024 no es un acto anticipado de campaña, “aspecto que, a juicio de la quejosa, violenta el principio de equidad en la contienda”.En la resolución se precisó que el internet es un medio de comunicación pasivo “en el que existe un ámbito reforzado de libertad de expresión y derecho a la información respecto de los contenidos que se colocan o difunden a través de éste, además de que se requiere de un acto de voluntad que implica una búsqueda específica por parte de la persona interesada”.La Comisión también determinó no dictaminar medidas cautelares solicitadas por Luisa María Calderón en contra Miguel Ángel Villegas, diputado de Michoacán, por contratación de tiempos en radio y promoción personalizada.