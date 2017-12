Cae exfuncionario de Javier Duarte

Ciudad de México– El exsecretario de Salud de Veracruz, Antonio Nemi Dib, fue detenido en Puebla y en las próximas horas será trasladado al penal veracruzano de Pacho Viejo, en el Municipio de Coatepec.El exfuncionario en la gestión de Javier Duarte es acusado por la Fiscalía Estatal por los delitos de incumplimiento de un deber legal, peculado y abuso de autoridad.Entre las acusaciones contra Nemi Dib pesa su complicidad por dejar inconclusa la Torre Pediátrica, a la que destinaron más de 300 millones de pesos.La edificación de ese inmueble, en el puerto de Veracruz, llevó más de seis años en obra y derivó en una denuncia penal por el desvío de recursos.Ocupó varios cargos en el sexenio de Duarte y se le considera un hombre muy cercano al exgobernador y su esposa Karime Macías.Cuando salió a la luz pública el tema de los medicamentos falsos, en febrero, el propio Nemi Dib urgió acelerar las investigaciones para demostrar que no tuvo responsabilidad.“Esta situación nos ha pegado no sólo de manera moral, sino también en forma patrimonial, estoy en busca de chamba, de opciones de trabajo, pero obviamente estoy a disposición de la autoridad como ya se lo hice saber a la Fiscalía de Veracruz, para lo que tenga que aclarar”, afirmó el exfuncionario en entrevista a Reforma en ese mes.El detenido estuvo al frente de la Secretaría de Salud de Veracruz de marzo de 2013 a octubre de 2014.“Nos hicieron 26 auditorías –en muchos casos con saña–, pero al final fue mejor, resultaron en cero esas auditorías, ni siquiera tuve recomendaciones. Estoy necesitado, urgido de comparecer ante la autoridad y acreditar, no solamente mi inocencia, sino que se hizo lo correcto; dejar en claro que en 18 meses como secretario de Salud, yo procedí como tenía que hacerlo”, indicó.En ese período, dijo que interpuso casi 200 denuncias penales y más de 100 denuncias administrativas que involucran a alrededor de 400 trabajadores de la dependencia en delitos, tanto federales como estatales.“La venta de medicamentos se denunció durante mi tiempo”, recordó.-¿Quién tuvo qué ver?, se le cuestionó.“El exdirector de Administración de los Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) cometió muchas irregularidades que yo denuncié. Él hizo depósitos de cuentas de Sesver a cuentas de particulares, compró medicamento y ambulancias a sobreprecio, cobró comisiones a proveedores para comprarse y para pagarles. En realidad él era un empleado de Luisa Ángela Soto, actual diputada local, secretaria de la Comisión de Salud del Congreso”.

