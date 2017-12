Descalifica Beltrones 'testigos a modo' de Corral

Chihuahua- Manlio Fabio Beltrones descalificó las declaraciones de los testigos protegidos que lo acusan de haber acordado el desvío de 250 millones de pesos del Gobierno de Chihuahua para las campañas electorales del PRI en 2016, cuando él era presidente del partido."Lamentablemente, el gobernador Javier Corral y el fiscal del Estado de Chihuahua han faltado a su deber y vulnerado la justicia al actuar con 'testigos protegidos' que aportan declaraciones a modo para alimentar irresponsablemente con filtraciones la hoguera mediática buscando beneficios en la temporada electoral", afirmó en una carta enviada a Reforma.El presidente nacional del PRI, entre agosto de 2015 y julio de 2016, sostuvo que los dichos obtenidos al amparo de tortura o de intercambio de beneficios es lo común en los "testigos protegidos"."Habitualmente, delincuentes que reciben pagos o canonjías a cambio de decir lo que quieren que digan, no son prueba plena ante los tribunales, debiendo ser inaceptables en una indagatoria o en un juicio apegado a la ley. Recordemos que esa figura del 'testigo protegido' nos tiene acostumbrados a asociarlos con la mentira", dijo el priista.El exgobernador de Sonora respondió así a la difusión de las declaraciones ministeriales del exsecretario de Hacienda de Chihuahua Jaime Herrera Corral y del extitular de Educación Ricardo Yáñez Herrera quienes revelaron el presunto desvío de 250 millones de pesos para las campañas del PRI en 2016."Me dijo (César Duarte, exgobernador de Chihuahua) que debía firmar los contratos y como explicación me hizo saber que ese recurso se había autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda de la Federación para operar las campañas electorales del PRI en otros Estados; que era un recurso que se había acordado operar para este fin con Manlio Fabio Beltrones", declaró Yáñez, según una transcripción leída ayer por la Fiscalía de Chihuahua, durante la audiencia de vinculación a proceso del exsecretario adjunto del CEN del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, colaborador cercano de Beltrones.En su carta, Beltrones criticó que la detención de Gutiérrez se haya realizado con base en la declaración de un testigo protegido."Sin más, sin alguna prueba que tenga validez judicial, Alejandro Gutiérrez fue detenido en abierta violación a sus derechos fundamentales, sin citatorio previo ni medios de defensa, para intentar incriminarlo o incriminar a otras personas en una trama conspiratoria que bien podría ser una novela pero no tiene bases en la realidad", afirmó Beltrones.El exlíder nacional del PRI acusó también a la Fiscalía de Chihuahua de filtrar las declaraciones ministeriales y planteó la posibilidad de que "todos quienes se han visto agraviados" por la acusación recurran a la justicia para salvaguardar sus derechos humanos.También Beltrones negó que el presidente del PRI pueda disponer de recursos federales provenientes de la Secretaría de Hacienda y rechazó que hubiera firmado algún convenio con los Consejos Ejecutivos Estatales priistas para acordar la transferencia de recursos."En el supuesto de que se hubieran transferido recursos de la Secretaría de Hacienda al Gobierno del Estado de Chihuahua, en todo caso, eso es materia de ambas instancias, pero no de quien ocupó la presidencia del PRI en esa época", insistió Beltrones.

