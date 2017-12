Autorizan diputados de NL licencia al Bronco

Monterrey— El Congreso de NL aprobó hoy la licencia solicitada por el gobernador Jaime Rodríguez para separarse del cargo por un período de seis meses contados a partir del 1 de enero.El dictamen tuvo el voto en contra de Samuel García, de Movimiento Ciudadano, y la abstención de Mariela Saldívar, también de esa bancada.Aunque Jorge Blanco, de los independientes estaba en el recinto, éste no votó, por lo que Arturo Salinas, líder de la fracción del PAN, pidió que se le sancionara.Después de otorgarse la licencia, Héctor García, diputado local del PRI, presentó la propuesta para que Manuel González, actual secretario general de Gobierno, sea designado gobernador interino.Dijo que la propuesta la hacía luego de que se había logrado un consenso en esos términos entre las diferentes bancadas del Legislativo.El contenido del dictamen para la licencia empezó a leerse a las 12:23 horas por el presidente de la Comisión de Gobernación, el panista José Luis Santos.En contra del dictamen se manifestó el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Samuel García, quien dijo que el peor mensaje que se puede mandar es que hay un gobernador que no cumple la palabra, que se desdice de ella con facilidad y que actúa por oportunismo político."Por más reflexión que se realizó sobre este tema, venimos a manifestarnos en contra de este dictamen y de otorgar esta licencia, porque por más que revisamos antecedentes legales, no está obligado este Congreso a darle una licencia a un gobernador para que se vaya a competir porque le conviene o le plazca... la gente está en contra de que le demos la licencia, sus redes están pulverizadas por los reclamos de quienes dicen que no se debe ir... nos está dejando morir", expresó."... yo no estoy dispuesto a cargar con este culpa... por eso voy en contra de este dictamen".Dijo que las acciones de Rodríguez serán la estocada para los candidatos independientes.Felipe Hernández, diputado local del PT, dijo que jurídicamente procedía avalar la licencia de Rodríguez, que era su derecho, y que como Legislativo debían vigilar el respeto de las leyes y, con ello, el respeto a los derechos políticos de las personas.La diputada local de Movimiento Ciudadano, Mariela Saldívar, dijo que aunque la Constitución local da facultad al Congreso de autorizar o no la licencia del gobernador, no se establecen cuáles son las condiciones que deben reunirse para una u otra cosa."De un lado de la balanza, la facultad del gobernador para ejercer sus derechos políticos, y del otro lado de la balanza, la exigencia de los ciudadanos a que cumpla con el compromiso que adquirió a concluir integralmente con su mandato", aseguró."Es mi deber ser crítica, inclusive con nosotros y nosotras, entiendo que no puedo frenar las aspiraciones, y como su excolaboradora le deseo suerte, pero como diputada ciudadana no podría darle el voto para que incumpla con su compromiso".Luego, en medio de la algarabía de sus compañeros, la legisladora local del PRI, Liliana Tijerina, dijo que si alguien había puesto el mal ejemplo había sido Movimiento Ciudadano, pues fue ese partido quien empoderó a Rodríguez al aliarse con él y luego abandonar el barco.Dijo que Saldívar estaba en el cargo por la licencia dada a Concepción Landa, de MC para irse a trabajar a Chihuahua."Creo que con la arrastrada que les puso Lili, ya ni debería decir nada yo", dijo luego Ángel Barroso, de los independientes, "... porque quien la cuestiona se va a morder la lengua pronto cuando pida licencia para irse en busca de otro cargo".Así, el debate por la licencia, derivó en cuestionamientos entre los legisladores.