Mientras PRI celebra, oposición prepara acciones contra Ley de Seguridad

Ciudad de México- Mientras senadores del PRI aplauden la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, los de oposición preparan recursos en su contra. En tanto, ambas partes confían que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desempeñe una tarea responsable en definir si la ley es constitucional o no, aunque, en el Partido del Trabajo, guardan desconfianza.Yo espero un desempeño honroso, independiente, autónomo de la Corte, espero eso. Pero tengo dudas de si la Corte tiene la suficiente autonomía e independencia para poder hacer un análisis imparcial y que no lleven a la sociedad a extremos donde no le quede más que la protesta social o de convivencia inaceptable”, dijo el senador Miguel Barbosa, vicecoordinador de la bancada del PT.La Ley de Seguridad Interior fue promulgada este jueves por el presidente Peña Nieto. Antes, el 15 de diciembre pasado, en el Senado, las bancadas del PRD y PT votaron en contra de la misma, argumentando que es inconstitucional; a favor, las del PRI y el Verde, destacando que regula el papel de las fuerzas armadas en las calles; la bancada del PAN estuvo dividida. En entrevista con Excélsior reafirman su postura.Existen muchos visos de inconstitucionalidad, invasión de esferas de autoridades locales, discrecionalidades extremas y posibles abusos de autoridad federal”, opinó el panista Juan Carlos Romero Hicks.Barbosa Huerta y Romero Hicks opinan que el presidente rivaliza con la opinión pública nacional y extranjera al ignorar su llamado para que no la promulgara, el PRI expuso que hizo lo conducente al proceso legislativo.Esta ley se votó y aprobó por mayoría en las dos cámaras, y el presidente hizo lo correcto: la promulga, pero también espera que la Corte se pronuncie al respecto y mientras esto ocurre, el presidente de la República ya lo dijo, no ejercerá su facultad de utilizar la intervención de las fuerzas armadas en casos graves de seguridad”, señaló el senador priista Jesús Casillas Romero.En tanto, el legislador de la misma bancada, Patricio Martínez, respaldó la Ley en sus términos actuales, pero, señaló, “si la Corte dice que tiene mal un párrafo, un artículo o que está mal en sus bases regresaremos y haremos, si es necesario en un periodo extraordinario, los cambios que la Corte nos diga, y todos contentos”.

