Ciudad de México— La llamada "herradura de la democracia" se pintó hoy con los colores de las banderas transgénero y del arcoíris.El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este viernes, por unanimidad, un protocolo que permitirá a los ciudadanos transgénerp ejercer su derecho al voto en los comicios del 2018.Cautivados por la decisión, activistas de la comunidad LGBTTI rompieron el protocolo para acercarse a los consejeros electorales y festejar un logro histórico que, expresaron, contribuirá a erradicar la discriminación y los prejuicios hacia la diversidad sexual.El protocolo establece que todas las personas transgénero podrán votar el próximo año, sin importar que su identidad de género no coincida con aquella plasmada en su credencial de elector.También se establece que 1 millón 400 mil funcionarios de casilla serán capacitados para evitar conductas discriminatorias y que permitan a los ciudadanos trans ejercer su sufragio.El secretario de la Diversidad Sexual del PRD, Antonio Medina, aplaudió que su propuesta original del protocolo, presentada ante el INE en mayo pasado, haya sido adoptada y enriquecida por organizaciones sociales, el Conapred y activias de las comunidades transgénero y LGBTTI."Esta es una propuesta que se hizo de manera primigenia por la Secretaría de la Diversidad del PRD pero no es de nosotros, es una propuesta que trascendió y la adoptaron organizaciones civiles de las personas transgénero", destacó.El perredista detalló que, a nivel nacional, sólo la Ciudad de México, Nayarit y Michoacán permiten el cambio legal de género, por lo que este protocolo contribuirá a que, a nivel nacional, sin importar que no hayan cambiado legalmente su género, las personas transgénero puedan ejercer sus derechos políticos.Agregó que, además, ayudará a sensibilizar a 1 millón 400 mil ciudadanos que fungirán como funcionarios de casilla en 2018.La activista trans Valentina Thelema comentó que, aunque es un logro histórico el protocolo aprobado por el INE, aún faltan muchos avances para garantizar la plenitud de derechos de la comunidad transgénero."Es un logro importante, histórico, pero vamos por más", expresó.

