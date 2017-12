Chihuahua— El líder nacional del PRI, Enrique Ochoa, exigió que el Gobierno de Chihuahua investigue y sancione el origen de las filtraciones en el caso del desvío de 246 millones de pesos de las finanzas del Estado, en el que se involucró tanto al ex líder nacional Manlio Fabio Beltrones como al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray.Añadió que de no indagar y aplicar sanciones, se le estará dando al caso fines políticos.A su vez, el secretario general de Gobierno, César Jáuregui, descartó que la información haya salido del Estado.Dijo que la filtración de información de un caso abierto es un delito y que confía en que quede aclarado.Respecto a Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien fue vinculado a proceso penal por el delito de desviación de recursos estatales a campañas políticas cuando era secretario general adjunto del CEN del PRI, comentó que estarán revisand que el caso esté apegado a la legalidad.Durante una conferencia de prensa en la Ciudad de México, Ochoa exigió investigar lo publicado en un portal de noticias, en el que se dio a conocer que durante el gobierno de Guillermo Padrés en Sonora hubo desvíos de recursos para apoyar una campaña a la alcaldía a favor de Damián Cepeda.Mencionó que estuvo involucrado el actual precandidato de la Coalición por México al Frente, Ricardo Anaya.Destacó que en Sonora se les exigió a las empresas aportaciones para recibir contratos. Los desvíos, señaló, suman más de 700 millones de pesos.Jáuregui comentó que tiene la certeza de que el grupo que conforma los Expedientes de Justicia para Chihuahua no entregaron ningún documento judicial, ya que esto afectaría las investigaciones “Yo creo que es mejor que salga (Beltrones) a aclarar la situación”, añadió.Enfatizó que las fotos que presenta la publicación en la que se filtró la información cuentan con los sellos de juzgados federales, por lo que es posible de que ahí salieran dichos documentos.

