Meade, tapadera de desvíos al PRI: AMLO

Ciudad de México— El precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador acusó al aspirante priista José Antonio Meade de haber encubierto desde la Secretaría de Hacienda los desvíos millonarios al PRI para financiar campañas electorales, y exigió que se abra una investigación en su contra.El aspirante de la coalición "Juntos Haremos Historia", de Morena-PES-PT, señaló que el exfuncionario actuó como "tapadera" de su antecesor en Hacienda, Luis Videgaray, a quien López Obrador acusó de haber orquestado el desvío de 250 millones de pesos hacia el PRI de los gobiernos tricolores de Chihuahua, Veracruz y Tamaulipas."Esto lo autorizó Videgaray y, desde luego, al entrar Meade a la Secretaría de Hacienda sabía de este enjuague, de esta componenda, de esta corrupción", sostuvo el tabasqueño en entrevista con medios durante una gira en Zimapán, Hidalgo."Debe de hacerse la investigación desde la Secretaría de Hacienda; es responsable de esta malversación de fondos, de este acto de corrupción, el que estaba de secretario de Hacienda, Videgaray, y el que entró, que ahora es el precandidato del PRI, Meade. Porque el que autorizó el manejo de estos fondos fue Videgaray y el que tapó, el que sirvió de tapadera, fue Meade; son los principales involucrados en este acto de corrupción".Tras la detención de Alejandro Gutiérrez, quien es acusado de tejer la red de triangulación de recursos desde el Gobierno de Chihuahua siendo secretario general del PRI, López Obrador demandó que la investigación escale para perseguir a los autores intelectuales de los desvíos."No es únicamente la gente que operó este fraude, sino quienes autorizaron los fondos. ¿Cómo es que la Secretaría de Hacienda transfiere a un Estado recursos si no hay un programa, si no está contemplado en el Presupuesto?, ¿por qué esa transferencia de fondos al Gobierno de Chihuahua?", cuestionó López Obrador."No sólo es la gente cercana a Manlio Fabio (Beltrones), son los dos secretarios de Hacienda, porque suele pasar en todos estos casos que se busca a chivos expiatorios, siempre se señala a los de abajo pero ¿Y los de arriba? Estamos hablando de un operativo del más alto nivel, porque era dinero no sólo para las campañas del PRI en un estado, sino para las campañas del PRI a nivel nacional".El aspirante presidencial comparó este esquema de desvíos con los presuntos sobornos de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto."De ese tipo de fraude estamos hablando", resumió.

