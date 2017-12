Ciudad de México— Si el presidente Enrique Peña Nieto tiene dudas sobre la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, lo responsable era realizar esas observaciones al Congreso, reprochó #SeguridadSinGuerra.“Y no promulgar una ley peligrosa y que considera de dudosa constitucionalidad”, advirtió el colectivo formado por más de 250 organizaciones de la sociedad civil y más de 100 especialistas.El Ejecutivo Federal publicó en una versión vespertina del Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior, con lo que empieza a correr el plazo de 30 días para que sea impugnada ante la Corte por medio de acciones de inconstitucionalidad.“Soy consciente que este ordenamiento que habré de promulgar esta tarde es especialmente sensible”, dijo Peña Nieto horas antes en el Consejo Nacional de Seguridad Pública.“Por eso no emitiré la declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad, así la Suprema Corte de Justicia de la Nación será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”.En un comunicado urgente, #SeguridadSinGuerra reprochó al presidente que desdeñe el diálogo que él mismo solicitó al Congreso en torno a esta ley, por lo que también desconfió de lo que dijo.“Advertimos a la sociedad que la promesa de no emitir, por ahora, declaratoria alguna, es una simulación más en este penoso proceso”, señaló el colectivoY recordó que el artículo 26 de ley indica que “las acciones que se realicen para identificar, prevenir y atender riesgos a la Seguridad Interior son de carácter permanente y no requieren de la emisión de una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior”.Con la promulgación, agrega el comunicado, se cerró un lamentable ciclo de imposición, opacidad, simulación y alejamiento con la sociedad civil.“Reiteramos, con más claridad y contundencia que nunca, que buscaremos apoyar e impulsar todas las acciones legales encaminadas a revertir este golpe de un gobierno, su partido y sus aliados que cada día se alejan más de la construcción de un modelo de seguridad ciudadana, que resuelva los problemas de fondo y detenga el horror de 11 años de guerra”, lanzaron las organizaciones firmantes.“Hoy es un día muy triste para la nación, pero sus ciudadanos estaremos a la altura del reto que implica construir un Estado de derecho a pesar de un gobierno que desprecia a la Constitución”.

