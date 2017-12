Ciudad de México— El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, reconoció que la entidad vive una situación inédita de violencia producto de las disputas del crimen organizado.No obstante, afirmó, las fuerzas locales y federales le están echando "montón al trabajo" para enfrentar la problemática."Estamos enfrentando por supuesto una situación inédita para nosotros en Baja California Sur", admitió previo a su participación en el Consejo Nacional de Seguridad Pública."Estamos trabajando todos unidos, estamos echándole como se dice de manera coloquial: montón al trabajo", agregó afuera de Palacio Nacional.Grupo Reforma publicó que las ejecuciones relacionadas con el crimen organizado se han disparado en dicha entidad.El último hecho violento ocurrió la madrugada del miércoles, con el hallazgo de seis personas colgadas de puentes vehiculares en San José del Cabo, Cabo San Lucas y La Paz.Mendoza Davis explicó que dos grupos de delincuencia organizada se están disputando el territorio, tanto en el tema de narcomenudeo como de trasiego de drogas hacia norte."Afortunadamente estamos trabajando con una estrecha coordinación, las autoridades en materia de seguridad pública, municipales, estatales, federales, civiles y militares", mencionó.De acuerdo con reportes oficiales, desde el año pasado esta plaza es peleada por células del Cártel de Sinaloa y el denominado Cártel Tijuana Nueva Generación.El Mandatario estatal afirmó que hasta el momento la narcoviolencia no ha afectado al turismo en la entidad."Afortunadamente no (ha afectado), no quiero decir con esto que no pudiera afectar, afortunadamente este año estamos cerrando con cifras récord de llegadas de turistas", indicó."Entonces afortunadamente todavía el turismo sigue llegando y hay que decirlo, ningún turista ha sido privado de la vida en ningún lugar, en Baja California Sur, a raíz de estos hechos".Mendoza Davis presumió que todos los cálculos hacen pensar que la entidad va lograr este año tres millones de turistas, cifra que sobrepasa por medio millón a los recibidos el año pasado.Anunció el reforzamiento de la seguridad en la entidad durante el periodo vacacional, con agentes locales, así como de la Marina, el Ejército, la Policía Federal y la PGR.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.