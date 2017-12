Obrador ofrece a IP beneficios fiscales

Ciudad de México— Para defender a los empresarios mexicanos y contrarrestar la fuga de capitales del país, el precandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador anunció que diseñará un plan de emergencia para contener los efectos de la reforma fiscal aprobada en Estados Unidos.El morenista adelantó que, de ganar los comicios, entre otras medidas, propondrá al Congreso modificaciones legales para que en la frontera con Estados Unidos el cobro del IVA se reduzca a la mitad, de 16 a 8 por ciento, y para que el cobro de ISR se fije en 20 por ciento."Esta reforma fiscal (de Estados Unidos), que va a significar reducir impuestos a quienes están considerados como medianos y grandes contribuyentes, quieren reducir lo que se conoce como ISR, y esto ha preocupado a los empresarios mexicanos, porque no van a haber condiciones equitativas, no va haber una competencia leal si en México se mantienen impuestos altos."(Estamos evaluando) si es necesario hacer algunas modificaciones al marco fiscal con el propósito de no afectar a inversionistas, para competir, que no haya fuga de inversiones y que los empresarios tengan condiciones de igualdad en cuanto al pago de impuestos con relación a Estados Unidos", planteó el precandidato.En entrevista con medios tras un mitin en Apan, Hidalgo, el virtual precandidato de la coalición Morena-PES-PT criticó que el Gobierno de Enrique Peña Nieto no se haya pronunciado todavía para ofrecer soluciones ante la drástica reforma fiscal impulsada por el mandatario estadounidense, Donald Trump."Nosotros ya estamos estudiando este asunto, hay un equipo que está haciendo un análisis sobre lo que tenemos que hacer en materia de política fiscal", informó.El miércoles, el Congreso estadounidense avaló una reforma fiscal que, entre otros efectos, pone en riesgo la atracción de inversiones extranjeras a México, debido a que reduce los impuestos a las multinacionales e incentiva la repatriación de capitales.

