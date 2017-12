Ciudad de México– El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, afirmó que estará al pendiente del proceso penal contra el exsecretario ejecutivo nacional del PRI Alejandro Gutiérrez, detenido por presuntamente desviar 250 millones de pesos para financiar campañas priistas en 2016, y reconoció que le tiene afecto personal.“Estaremos pendientes, yo le tengo afecto en lo personal, lo conozco y espero que se aclare todo a satisfacción”, respondió a la pregunta de si el PRI le dará apoyo a Gutiérrez, detenido ayer por la Fiscalía General de Chihuahua.“Estamos atentos de darle seguimiento al proceso local”, sostuvo Meade en entrevista durante su gira por Sonora.Reforma hizo pública una declaración ministerial del exsecretario de Hacienda de Chihuahua Jaime Herrera Corral en la que reconoce que la Secretaría de Hacienda federal avaló la triangulación de 250 millones de pesos del presupuesto de Chihuahua para financiar campañas del PRI para la elección del 5 de junio 2016.Dicha triangulación se habría realizado durante la gestión en la SHCP de Luis Videgaray, relevado en el puesto tres meses de las elecciones por Meade; debido a esto, el PRD y Morena han demandado a la PGR que investigue la responsabilidad tanto de Videgaray como de Meade en la triangulación de recursos.El precandidato priista prometió que en su campaña no habrá recursos de procedencia ilícita.“A ver, que no quepa la menor duda de que en esta campaña no va a haber absolutamente un peso que no tenga un origen lícito y del cual no se puedan rendir cuentas”, dijo este día Meade.Pero, en cambio, confió en que se aplique la ley en contra del ex Gobernador panista de Sonora Guillermo Padrés, preso por lavado de dinero y quien podría obtener su libertad en enero.“Nosotros esperamos que se siga el proceso jurisdiccional y que cualquier persona que haya violentado la ley, cualquier persona que haya desviado un peso, como fue el caso de Guillermo, enfrente las consecuencias jurídicas, y habremos de estar pendientes de que en ese juicio, como en todos, se observe puntualmente la ley”, declaró el ex funcionario panista y hoy precandidato del PRI. (Jorge Ricardo/Reforma)

