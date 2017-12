Entregan departamentos a damnificados del sismo... del 85

Ciudad de México– El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, entregó 170 departamentos en el conjunto habitacional ubicado en Camino a Nextengo 73, colonia Barrio Santa Apolonia, delegación Azcapotzalco.Los beneficiarios de esta acción encabezada por el Instituto de Vivienda (Invi) capitalino, son familias que perdieron su hogar el 19 de septiembre de 1985 y que por más de una década habitaron en campamentos."El Invi tiene varias acciones de vivienda que se vienen programando, pero había que tomar una decisión; y esa decisión fue la de apoyar a las personas que después del sismo estuvieron padeciendo en lugares provisionales, en donde el gobierno les dijo que iba a ser por un tiempo, y todavía estaban habitando igual después de 32 años”, indicó Mancera Espinosa.La unidad habitacional que se desarrolló en una superficie de tres mil 034 metros albergará a 680 personas. La inversión realizada fue de alrededor de 74 millones de pesos.Los departamentos constan de dos y tres recámaras, estancia, comedor, cocina, así como baño completo y están equipadas con ecotecnologías que permiten ahorros de hasta 30 por ciento en el consumo de agua, gas y luz."Cada uno de los departamentos tiene un costo de poco más o menos 500 mil pesos. No creo que en el mercado cuesten menos de millón y medio de pesos cualquiera de los que veamos aquí, por la ubicación. Es un cambio de vida, es otra realidad, es otra perspectiva, es otra expectativa de futuro. Eso tenemos que seguirlo trabajando. Esta ciudad no se puede equivocar”, destacó el jege de Gobierno.A la fecha han sido entregadas cuatro unidades habitacionales a familias damnificadas del terremoto del 85.No vamos a permitir, después del sismo del 19 de septiembre pasado, un campamento más como el que ustedes vivieron; eso no lo quiere la Ciudad de México, eso no lo vamos a permitir. Estas son historias que no se deben de repetir en esta ciudad nunca más”, añadió el mandatario capitalino.El monto de las mensualidades que se establecieron, fue acorde a la capacidad de pago de cada una de las familias beneficiadas, previo a un estudio socioeconómico. (Wendy Roa/Excélsior)

