Deslindó Corral al PRI de desvío: Meade

Ciudad de México— La dirigencia nacional del PRI y su precandidato presidencial, José Antonio Meade, recurrieron al gobernador panista de Chihuahua, Javier Corral, para deslindar a ese partido de la triangulación de recursos federales a las campañas del tricolor en el 2016.Aunque inicialmente no quiso responder a REFORMA, Meade se limitó a decir que el panista ya había deslindado al partido que lo llevará en la boleta en el 2018."Se han venido haciendo los deslindes, empezando por el que ayer hizo el propio gobernador Corral", dijo en conferencia, en la sede nacional del tricolor.Acto seguido, mientras Meade abandonaba el lugar, el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, tomó el micrófono para anunciar que respondería a los cuestionamientos sobre el presunto desvío de recursos con un video.Molesto, el líder priista colocó su propio teléfono para proyectar las imágenes de la conferencia ofrecida ayer por Corral, en Chihuahua, en la que aseguró que no existe ninguna indagatoria que involucre, "hasta la fecha", a la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional."Sobre ese último tema que se puso sobre la mesa, si me permiten, nada más, voy a poner un video", indicó.En el audiovisual se escucha al gobernador panista asegurando que, por el momento, no tienen elementos para confirmar la participación de funcionarios o exfuncionarios del PRI nacional en los actos de corrupción que son investigados."No tenemos ningún elemento que nos permita confirmar esa participación y esa es una tarea del Ministerio Público", expresó Corral.Luego de la transmisión, Ochoa ofreció compartir el video a los medios de comunicación.REFORMA reveló ayer que, de acuerdo con las declaraciones del exfuncionario del gobierno de César Duarte, Jaime Herrera, la Secretaría de Hacienda, encabezada por Luis Videgaray, avaló la triangulación de recursos públicos a campañas del PRI, cuando Manlio Fabio Beltrones encabezaba este instituto político.El exsecretario de Hacienda local informó que fueron desviados más de 250 millones de pesos de recursos federales, a través de contratos realizados por el Gobierno de Chihuahua, con la finalidad de que después entraran a las arcas del tricolor.Este miércoles, REFORMA publicó que Duarte también se valió de programas y acciones de carácter educativo para poder realizar el desvío del erario.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.