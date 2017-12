La Fiscalía General del Estado informó ayer la captura de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, principal operador de Manlio Fabio Beltrones, señalado por triangular recursos de varios estados, entre ellos Chihuahua, al PRI.El exsecretario del tricolor, de 61 años, fue arrestado mediante una orden de aprehensión en su natal Saltillo, Coahuila, como presunto responsable del desvío de 250 millones de pesos del erario público de Chihuahua.De acuerdo con medios de Saltillo, Gutiérrez Gutiérrez fue detenido en el transcurso de la tarde de ayer en las inmediaciones del Aeropuerto Plan de Guadalupe en Ramos Arizpe, cuando se alistaba para viajar a la Ciudad de México al funeral de la suegra de Manlio Fabio Beltrones. Cerca de las 19:00 horas arribó al Aeropuerto de la ciudad de Chihuahua y trasladado al Cereso I.En un comunicado la FGE, indicó que en las primeras horas de hoy, el exfuncionario será presentado ante el Juez de Control por el delito de peculado agravado.La detención de Gutiérrez se deriva de investigaciones relacionadas con el desvío de más de 250 millones de pesos en 2016 para cumplir con un acuerdo del CEN del tricolor con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuyo titular en ese momento era Luis Videgaray.El periódico Reforma tuvo acceso a la declaración ministerial del testigo con “Identidad Reservada” I701/2017, rendida ante la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua. Fuentes oficiales dijeron a ese medio que es clave corresponde a Jaime Herrera Corral, exsecretario de Hacienda del Gobierno estatal de César Duarte Jáquez.Fue el exfuncionario, Jaime Herrera, quien detalló que Gutiérrez Gutiérrez, principal operador del exlíder del PRI Manlio Fabio Beltrones y exsecretario del CEN del PRI, fue el estratega de las transacciones.Corral Jurado escribió ayer en su página de Facebook que personal de la FGE le dio a conocer que en un operativo conjunto de la Policía Federal y la Policía Estatal de Chihuahua se cumplimentó el ordenamiento de un juez competente en contra del sospechoso.Aunque no detalla el sitio donde fue arrestado, versiones extraoficiales indican que fue en la Ciudad de México.La detención, agrega el gobernador, contribuye al esclarecimiento de los delitos de corrupción política señalados en contra del exgobernador César Duarte Jáquez, quien acumula 10 órdenes de aprehensión.Con respecto a la posible participación de otras personas en esta red de corrupción política y en la triangulación de recursos públicos hacia la campaña electoral del PRI, será el Ministerio Público quien establezca si se solicita que se ejerza acción penal, añade.Corral Jurado establece que está en espera de que la Procuraduría General de la República (PGR) agilice los trámites para formular la solicitud de detención provisional con fines de extradición de Duarte Jáquez quien, afirma, se encuentra refugiado en los Estados Unidos.Lo declarado por Herrera Corral a las autoridades de Chihuahua indica que los gobiernos priistas de Duarte en Chihuahua; Javier Duarte, en Veracruz, y Egidio Torre en Tamaulipas, pactaron con el entonces líder del PRI, Manlio Fabio Beltrones, triangular recursos federales para las campañas priistas.Con el apoyo de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda, aprobaron un convenio de “Fortalecimiento Financiero” por 275 millones de pesos.“Alejandro Gutiérrez era el operador financiero del PRI. Me comentó que había un acuerdo con la Secretaría de Hacienda federal para que a través de tres estados, siendo estos Veracruz, Tamaulipas y Chihuahua, apoyaran con la operación electoral a nivel nacional del año 2016 para aquellos estados en donde no se tenían gobiernos priistas, y requerían recursos”, expuso en una ampliación de declaración rendida el primero de julio de 2017. (Staff / El Diario)

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.