Pide 'El Bronco' licencia y le dan entrada

Monterrey— Pese a que llevan dos años de enfrentamientos y hasta 24 vetos ejercidos, el Congreso de Nuevo León facilitó ayer al gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco” la presentación de la solicitud de licencia por seis meses, previendo que se la aprobarán posiblemente el viernes, incluyendo su propuesta de interino: el secretario de Gobierno, Manuel González.El mandatario estatal llegó a las 11:04 horas al Congreso acompañado de González y del diputado independiente Eugenio Montiel, quien pidió ayer licencia por tiempo indefinido y suena para la Secretaría General de Gobierno o Desarrollo Social.Rodríguez buscará ser candidato independiente a la Presidencia de la República.A “El Bronco” lo recibieron los seis coordinadores de las bancadas, con quienes platicó unos minutos para explicarles el motivo de su visita, y posteriormente presentarles por escrito la solicitud de licencia al cargo por seis meses, que van del 1 de enero al 1 de julio próximo.“Espero que me den su permiso, les estoy pidiendo una licencia de seis meses como lo marca la Constitución”, dijo Rodríguez, ante una Sala Polivalente llena y con la presencia de 26 de los 42 diputados.A diferencia de los dos años anteriores, en esta ocasión el Ejecutivo no usó su lenguaje “bronco” y despectivo para referirse a los legisladores y hasta los alabó.“He presumido en todas las partes que voy que somos el único estado del país donde el Gobierno no tiene un Congreso palero”, expresó.“Han sido dos años extraordinarios de trabajar con ustedes”.Rodríguez abandonó el recinto a las 11:20 horas entre empujones y gritos de “no lo dejen ir, no lo dejen ir”, provenientes de maestros de Cendis, quienes reclaman su aguinaldo.Los diputados correspondieron al trato del gobernador dando entrada a la petición de forma inmediata en la sesión del pleno y se turnó con carácter de urgente a las comisiones de Gobernación y de Legislación.Esas comisiones fueron convocadas a sesión hoy a las 16:00 horas para dictaminar ese asunto y la designación del gobernador interino, y poder votarlo en el Pleno mañana.De acuerdo con los líderes de las fracciones del PAN y del PRI, Arturo Salinas y Marco González, respectivamente, al gobernador interino se le tomará protesta en una sesión de la Diputación Permanente que se convocará para el 31 de diciembre minutos antes de las 24:00 horas a fin de que éste inicie su gestión efectivamente a las 00:00 horas del 1 de enero.Tanto la licencia como la designación del interino requieren de mayoría absoluta, es decir, del voto a favor de 22 de los 42 legisladores.

