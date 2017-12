Ciudad de México— En medio de la ola de narcoejecuciones que ha azotado a Nayarit, el gobernador Antonio Echavarría aseguró que el estado no tiene capacidad para hacer frente al crimen organizado, por lo que validó que las Fuerzas Armadas desempeñen esa tarea.En declaraciones a medios de comunicación nayaritas realizadas el fin de semana, el mandatario panista que asumió el cargo el pasado 19 de septiembre se pronunció a favor de la Ley de Seguridad Interior tras reconocer que la inseguridad en la entidad se ha incrementado y que es un tema que les preocupa.De acuerdo con medios locales, al ser cuestionado sobre si era necesaria la participación del Ejército en las calles, Echavarría respondió:"Claro que sí. Nada más vean que armamento trae la Policía Municipal, que armamento trae la Policía preventiva estatal y pues que armamento trae el crimen organizado"."Nosotros no podemos. Nosotros nos vamos a dedicar a gobernar, a hacer infraestructura, a ver por la salud, a ver por lo que les haga falta al pueblo de Nayarit, y pues la seguridad que lo tomen personas de ese nivel como son las Fuerzas Armadas. Ellos si tienen con qué responder", dijo.En los últimos días se han reportado en el estado al menos 20 homicidios con sello del narco, entre ejecutados, cuerpos colgados y desmembrados.Tan sólo entre el lunes y ayer martes fueron asesinados al menos tres hombres, entre ellos el abogado y profesor de la Universidad Autónoma de Nayarit (UAN), Roberto Huerta Ávila, en Ciudad del Valle, a manos de un comando. Además se reportó un hombre decapitado así como el hallazgo de un cuerpo colgado del puente de la Avenida Insurgentes y Libramiento Carretero Tepic.David García Páez, abogado y residente de Tepic, expresó que la situación de violencia se le salió de las manos al actual gobernador, quien en campaña prometió erradicarla."Ahora que hace esta declaración, todos los votantes que confiamos en él ¿qué vamos a hacer?", recriminó el ex candidato a diputado local en entrevista telefónica."Nadie quiere salir, el que salga ya sabrá a lo que se atiene, y perjudica a los que tienen sus negocios".El abogado relacionó el aumento de ejecuciones en la región, principalmente en Tepic y Xalisco, con el reacomodo territorial de criminales tras el cambio de Gobierno."Con este cambio de Gobierno, se disputan de nueva cuenta a ver quiénes son los buenos, si 'Mazatlecos' o 'Nueva Generación' ", afirmó."También hay bandas locales que se han armado, entre todos se están dando hasta con la cubeta".

