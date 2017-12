Mueren 12 extranjeros en volcadura en Quintana Roo

Ciudad de México- Al menos 12 personas murieron el martes cuando un autobús que transportaba turistas extranjeros a un sitio arqueológico maya en el este de México se volcó, informaron las autoridades.Siete estadounidenses y dos suecos estaban entre los heridos, dijo Vicente Martín, vocero de protección civil del estado de Quintana Roo. Las autoridades aún no dan a conocer las nacionalidades de los muertos, agregó.Videos del lugar de los hechos mostraban al vehículo de costado sobre la vegetación a un lado del camino, y a algunos sobrevivientes tendidos sobre el pavimento mientras otros deambulaban por el lugar.La empresa de cruceros Royal Caribbean Cruises, con sede en Miami, informó en un comunicado que en el percance había pasajeros de dos de sus barcos, el Celebrity Equinox y el Serenade of the Seas. La compañía manifestó sus condolencias y dijo que están apoyando con atención médica y transporte.La embajada de Estados Unidos en México informó que autoridades estadounidenses están trabajando con sus contrapartes locales para determinar si hay ciudadanos estadounidenses afectados.Martin dijo que los investigadores laboran para determinar la causa del choque, que ocurrió mientras el autobús se dirigía a las ruinas de Chacchobén, a unos 175 kilómetros (110 millas) al sur de Tulum.Chris Brawley, pasajero del Serenade of the Seas, viajaba en otro autobús que se dirigía a las mismas ruinas mayas y se encontró con el accidente en el camino.El accidente ocurrió poco después de las 9 de la mañana. Llevaban unos 35 a 40 minutos del trayecto cuando se registró la volcadura, dijo.Brawley dijo que el cielo estaba despejado y el camino seco, y que no vio ningún indicio de que otro vehículo haya estado involucrado en el accidente, que ocurrió en una carretera angosta sin acotamiento ni barrera de seguridad.Indicó que no vio la volcadura, pero es "evidente que el autobús perdió el control de alguna forma, ya que había marcas de neumáticos por toda la superficie del camino".Brawley dijo que su buque partió el viernes desde Fort Lauderdale, en Florida, para un crucero de siete días. Estuvieron en Roatán, Honduras, el lunes, y para el miércoles debían llegar a Cozumel.El turista Michael Schuenemeyer se encontraba en otro autobús que pasó junto al lugar del vehículo accidentado aproximadamente una hora más tarde. Algunas grúas levantaban el autobús cuando ellos pasaron por allí, afirmó."Estaba en bastante mal estado", señaló.Costa Maya Mahahual, la empresa de transporte involucrada, indicó en un comunicado que el autobús transportaba turistas que llegaron a la localidad costera de Mahahual a bordo de un crucero.Además de los turistas, en el autobús viajaban el conductor y un guía, indicó la empresa.

