Relata Fiscalía asesinato de 'El Pirata de Culiacán'

Dentro de las primeras horas de este martes, diversos medios han detallado haber sido consumado el asesinato de quien en redes sociales es conocido como “El Pirata de Culiacán”, un personaje originario de Villa Juárez, Navolato, perteneciente al estado de Sinaloa quien compartía su vida entre fiestas, excentricidades y amistad con diversos famosos, escribe El Debate.Aunque la noticia ha trascendido como pólvora, incluso circula una fotografía donde presumen sería su cuerpo ultimado, El Debate tuvo comunicación con la Fiscalía del Estado quien da por confirmado el hecho ocurrido en la madrugada al interior del bar conocido como “Menta2 Cantaros”.Detallan que el cuerpo aún no ha sido identificado y no confirman se trate de Juan Luis Lagunas Rosales, “El Pirata de Culiacán”, en el atentado existía una persona herida por arma de fuego de quien no se dio su identidad pero fue llevaba a recibir atención médica por su estado grave, sin embargo esta tarde se confirmó su fallecimiento.El ataque fue directo, las personas llegaron al lugar y se dirigieron hasta donde se encontraba el hoy occiso y le dispararon en repetidas ocasiones, al menos 15 casquillos se encontraron en el lugar.Es el área de homicidios quien está llevando el caso y quien dará en poco un informe oficial respecto a la investigación que se está llevando en este proceso."Al lugar no ha llegado ningún familiar a reclamar el cuerpo ni identificarlo, por lo que no se puede confirmar se trate de este personaje", detalla FGE.Sobre el lugar “Menta2 Cátaros” dicen ser un bar pequeño, ubicado en una de las calles principales de este municipio y del que no se tiene registrado un caso similar o alguno que altere el orden.Esta persona que presumen fue asesinada, publicó horas antes desde su página personal de Facebook un video al interior de un departamento, confirmando se encontraba en Guadalajara. En éste se ve disfrutando la noche con amigos, entre juegos y bebidas alcohólicas.Entre sus amigos allegados del medio, con el que se vio juntos en repetidas ocasiones es el cantante Beto Sierra, siendo este quien compartiera en su cuenta personal de Facebook un video donde confirma el asesinato de "El Pirata de Culiacán"Gracias a la popularidad que logró, varios grupos famosos lo contactaron para que apareciera en sus videos musicales. Algunos de ellos son: Código FN, Enigma Norteño, Larry Hernández, Menores de Culiacán, Los Nuevos Rebeldes, Titanes de Durango, entre otros.Además, el joven era muy popular también gracias a sus frases "Así nomás quedó" y "Puro pirata de Culiacán", la cual se ha compartido y popularizado por medio de las redes sociales por usuarios que consideraban divertidas las ocurrencias de Juan Luis.Otro personaje popular que acompañó a "El Pirata de Culiacán" es "Lady Woo".

