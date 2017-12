Respalda Meade Ley de Seguridad Interior

Ciudad de México– José Antonio Meade, precandidato presidencial del PRI, defendió la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, que regula las facultades de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública.De gira en Campeche, el abanderado del tricolor fue cuestionado sobre la polémica que ha generado la legislación, criticada por agrupaciones civiles y organismos internacionales.Ahí respaldó la norma, sin embargo, se dijo abierto a continuar con su discusión para realizar modificaciones.“El que tengamos un marco normativo, que nos dé tiempo, modo y circunstancia de participación, es la mejor garantía para el ciudadano y para la Fuerza Armada”, señaló.“El hecho de tener ya una pieza legislativa no quiere decir que no podamos enriquecerla, pero es un buen punto de partida, el que empecemos ya a discutir, no binariamente, sino cuáles son las modalidades de participación”.Por otra parte, Meade se pronunció a favor de que los aspirantes a Los Pinos se sometan a exámenes toxicológicos.En conferencia, el ex Secretario de Hacienda consideró que sería una buena idea, luego de que el planteamiento fuera sugerido por el dirigente del tricolor en el estado, Ernesto Castillo.El pasado 5 de diciembre, desde la tribuna del Congreso local, el líder local del tricolor resbaló y, al realizar la propuesta, sostuvo que Meade “sería el primero en dar positivo”.Este día, entre sonrisas, el precandidato bromeó al asegurar que Castillo ya pudo dar fe de su estado de salud, ya que él mismo condujo su automóvil hasta el lugar.“De una vez, ya en conclusión, para que quede muy claro: le dimos una respuesta muy positiva a Ernesto, respecto a su planteamiento, y estamos absolutamente ciertos de que es una buena idea, de que hay que sujetarse a esos exámenes”, expresó.“Y yo pude llegar aquí manejando y haciéndolo bien, según él mismo pudo dar fe, porque los pude aprobar todos”.Además, a pregunta expresa, el ex funcionario federal consideró que no debe existir preocupación ante la posibilidad de que las reformas impulsadas por el Presidente Enrique Peña Nieto se puedan ver frenadas en el próximo sexenio.“No se preocupen porque no va a haber un resultado contrario”, indicó.También habló sobre las condiciones económicas que ha enfrentado el Estado de Campeche ante la caída en el precio del petróleo.Meade sostuvo que la entidad no sólo debe apostar a la recuperación del precio o a nuevas inversiones en el sector.“Que sea un destino que vaya aprovechando sus otras ventajas para convertirse en una potencia turística y agroindustrial”, manifestó.“Que tenga la posibilidad de diversificar sus riesgos y de tener una mucha menor concentración en el riesgo petrolero, en donde sus efectos cuando se actualizan pueden ser bastante complejos”. (Claudia Guerrero/Reforma)