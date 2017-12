No hay que temer a Ley de Seguridad: AMLO

Ciudad de México- Andrés Manuel López Obrador consideró que no hay que temer por la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, pues en la Constitución no se modificó que el presidente sigue siendo el comandante supremo.El tabasqueño realizó su segundo mitin del día en la delegación Álvaro Obregón, ante militantes de esta demarcación y de Magdalena Contreras y Cuajimalpa.Ahí reiteró que si llega a la Presidencia, él no delegará a otros la responsabilidad de combatir la inseguridad y sostendrá reuniones diarias con los secretarios de Marina y de Defensa Nacional, así como con el procurador general de la República."Voy a asumir el mando, en la Constitución con mucha claridad se establece, por eso no hay que estar temiendo a la reforma que acaba de hacer, la llamada Ley de Seguridad Interior", dijo."En la Constitución, y eso no se ha modificado, el titular del Ejecutivo, el presidente de la República, es, al mismo tiempo, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, y yo voy a ejercer esa función".Agregó que creará una Guardia Nacional que integre a todas las fuerzas, para que no actúen de manera separada la Marina y el Ejército."Vamos a respetar los derechos humanos, porque el próximo Comandante de las Fuerzas Armadas nunca jamás va a dar la orden de reprimir al pueblo de México", dijo, lo que desató el aplauso de la multitud.Repitió su propuesta de ofrecer 3 mil 600 pesos mensuales a los jóvenes que ni estudian ni trabajan, y aseguró que eso también ayudará a disminuir la violencia en el país.También prometió eliminar las pensiones a todos los ex presidentes, como a Vicente Fox, a quien le mandó un mensaje ante el rechiflido de la gente."Le mandamos a decir que se aplique, que ayude bastante a (José Antonio) Meade, para que levante Meade, porque hasta ahora no hace ni burbuja, ni Anaya", lanzó."Que se apure Fox, que se apure la mafia del poder, porque vamos a triunfar y ya no le vamos a dar los 5 millones de pesos mensuales de pensión".Por la mañana, López Obrador estuvo en la delegación Gustavo A. Madero, y después de estar en la Álvaro Obregón se dirige a Iztapalapa.Por la tarde, en el templete estuvo acompañado por senadoras y senadores, como Layda Sansores, Dolores Padierna y Mario Delgado, quien respaldó la postura de López Obrador sobre la Ley de Seguridad Interior.Entrevistado después del mitin, consideró que hasta la fecha ha faltado supervisión en la actuación de las Fuerzas Armadas."Por lo que hemos visto en los últimos 10 años es que no hay control, supervisión, hay mucho desorden, no hay estrategia, en la utilización del Ejército, por eso tenemos dos resultados, que no mejora la seguridad y por otro lado tienes un incremento importante a los derechos humanos.