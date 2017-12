Ciudad de México— Las 15 localidades con el mayor número de personas en situación de pobreza también padecen altos índices de violencia, delincuencia y percepción de inseguridad.Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que las localidades con mayor número de personas en situación de pobreza son Ecatepec, Puebla, Iztapalapa, León, Tijuana, Chimalhuacán, Acapulco, Toluca, Ciudad Juárez, Nezahualcóyotl, Zapopan, Guadalajara, Gustavo A. Madero, Naucalpan y Morelia.Salvo la delegación Gustavo A. Madero, las otras 14 demarcaciones forman parte de la estrategia federal para combatir la violencia en los 50 municipios con más asesinatos de todo el país, anunciada en agosto de 2016.Además, con excepción de Chimalhuacán y Naucalpan, el resto de localidades fue contemplado en la lista de prioridades del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia de la Secretaría de Gobernación, que data de 2016.Carlos Cruz, fundador de la organización Cause Ciudadano, consideró que la falta de Estado y de construcción de institucionalidad para vencer a la pobreza, tiene un impacto directo en el fenómeno del crimen.“La falta de institucionalidad para luchar contra la pobreza es la misma falta de institucionalidad para luchar contra la delincuencia y el crimen. No es un tema de que los pobres se conviertan en criminales, sino de que la falta de Estado tiene dos miradas concretas: la pobreza y el crimen.“(Hay que) construir programas que sostengan el cambio y la transformación de las personas, y la universalización de los programas que combatan pobreza y crimen, y eso no lo tiene México, hay una renuncia en términos de combate a la pobreza y el combate al crimen”, apuntó.Datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) reflejan que 8 de los municipios con más pobres están también en la lista de las 15 localidades con mayor número de homicidios dolosos en la República.Destacan los casos de Tijuana, que de enero a octubre de 2017 acumuló mil 467 carpetas de investigación por ese delito; Acapulco, que sumó 809 en el mismo periodo; Ciudad Juárez, que registró 538; y Ecatepec, con 302 en los primeros 10 meses del año.En los municipios con mayor número de pobres también hay alta percepción de inseguridad. Por ejemplo, en Ecatepec el 93.5 por ciento consideró que vivir en su ciudad es inseguro; en Iztapalapa (región oriente de la CDMX) el 93 por ciento; en Acapulco 85.9; y en Toluca el 86.1 por ciento.Clara Jusidman, de Incide social, señaló que la correspondencia entre los municipios más pobres y más violentos evidencia un deterioro del tejido social y de las capacidades de contención, así como fallas y falta de resultados en las políticas de combate a la pobreza y la violencia.“Hay cancelación de actividades económicas en razón de la presencia del crimen organizado, que ha empobrecido a la población, o sea, están saliéndose las actividades económicas de esas zonas.“De León, por ejemplo, que se supone que es un municipio emblemático del desarrollo, de la industria de exportación. La presencia del crimen organizado debe de estar empobreciéndolos, más que la pobreza generando los homicidios”, planteó la especialista.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.