Arman a Meade visita al Edomex

Ciudad de México— José Antonio Meade hará precampaña hoy en el Estado de México, tierra natal del presidente Enrique Peña Nieto.Inicialmente, el aspirante presidencial de la alianza PRI-PVEM-Panal tenía programadas actividades en Guadalajara, Jalisco, pero la visita se canceló y hoy estará en el municipio de Atizapán, donde se reunirá con mujeres mexiquenses.Durante la campaña para elegir gobernador del Edomex, buena parte del gabinete presidencial hizo giras, promocionó programas y entregó apoyos para apuntalar la candidatura de Alfredo del Mazo, quien ganó los comicios de junio pasado.Como titular de Hacienda, Meade entregó, en marzo, cartas para que los adultos de 65 años y más que tengan dinero en su Afore, lo puedan retirar.El senador Manuel Cota, delegado del tricolor en Jalisco, informó que las reuniones de Meade con la militancia serán reprogramadas.El PRI difundió un nuevo spot electoral con la imagen de Meade, dando un mensaje navideño y enfatizando su preparación.“En diciembre nos preparamos para la Navidad. Preparamos nuestras casas para estar en familia. Preparamos nuestro espíritu para renovar el cariño y los buenos deseos. Este año yo me he preparado de una forma especial”, afirma Meade en el spot.Aunque algunos consejeros y el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdova, habían advertido que se bajarían del aire los spots en los que aparezcan precandidatos únicos a la Presidencia, la semana pasada la Comisión de Quejas y Denuncias del organismo rechazó bajar de internet dos spots de Meade al no considerarlos actos anticipados de campaña.En el video de medio minuto, Meade, quien ha sido cinco veces secretario de Estado en cuatro ramos distintos, insiste en que este año se ha preparado mejor.“Estoy preparado para trabajar muy duro por ti y los tuyos, porque la única manera de salir adelante es estando preparados. Yo estoy preparado y quiero que te prepares, porque viene lo mejor para México”, expresa.En el video se alterna su imagen con escenas navideñas de una familia que pone una Árbol navideño.El día de su registro en el PRI, Meade no fue declarado candidato sino “precandidato único”, lo cual le permitiría legalmente hacer precampaña, pero en el nuevo spot, el tercer para él, es presentado como “precandidato del PRI a la Presidencia de la República”.

