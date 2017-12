Minimiza el PRD ola de renuncias

Ciudad de México— Las recientes renuncias de varios militantes perredistas estaban más que anunciadas, consideró el secretario general del PRD, Ángel Ávila, quien dijo que ya tenían tiempo fuera del partido.“Ellos ya habían dejado de lado luchar por las convicciones de izquierda progresista. Su permanencia era un cálculo meramente político y personal de buscar posiciones”, afirmó.El senador Raúl Morón, el diputado local Víctor Hugo Romo, el exsenador Carlos Sotelo y el expresidente del Consejo Nacional perredista, Camilo Valenzuela, y, días antes, Pablo Gómez, renunciaron al sol azteca y expresaron su respaldo al aspirante presidencial de Morena, Andrés Manuel López Obrador.En conferencia, cuestionaron que la dirigencia nacional del PRD haya pactado una alianza con el PAN sin consultar a la militancia.Sin embargo, Ávila descartó que las deserciones pongan en riesgo a su partido.“Seguiremos impulsando al Frente Ciudadano por México en todos los estados, la ruta del PRD sigue para lograr la transición democrática y cambiar el rumbo de este país”, apuntó.Quienes se han ido a militar a otro partido, sostuvo, se han quitado la careta.“Se tardaran tanto tiempo para renunciar al partido y, después de un año, ya están en otro instituto político. Eran militantes que no abonaban ni beneficiaban en nada y lo mejor es que se fueran a donde podrán hacer ese doble juego perverso como están acostumbrados”, acusó.Ávila deslindó a su partido de ser responsable de agresiones a militantes de Morena y periodistas en el jardín Hidalgo de Coyoacán, donde se realizaba un evento cultural en el mismo lugar donde iba a estar Andrés Manuel López Obrador.“Siempre hemos rechazado la violencia. No es el camino para dirimir conflictos políticos.“El PRD se deslinda de los actos violentos en Coyoacán, no usamos métodos violentos para ganar la confianza ciudadana”, manifestó Ávila.

comentarios

Los comentarios que en la sección de arriba se vierten son responsabilidad de los participantes. Ayúdenos a mantener un intercambio de ideas sano denunciando, mediante un en el ícono de la bandera, cada participación que considere inapropiada. Si el comentario no cumple con LAS REGLAS, será eliminado. Consulte aquí el reglamento.

Bienvenido a nuestro servicio de comentarios. Lo invitamos a analizar, comentar y cuestionar los artículos y reportajes que publica El Diario. Para mantener un intercambio de ideas sano para todos nuestros usuarios, es necesario que siga las reglas que a continuación detallamos. Al participar en el servicio de comentarios usted acepta la aplicación de estas normas.



Usted acepta que es totalmente responsable por el contenido que publica.



No publicará intencionalmente contenido que viole el derecho de autor, marcas registradas, patentes o cualquier otra propiedad intelectual de una tercera persona.



No difundirá contenido difamatorio, obsceno o agresivo que viole el derecho de una tercera persona a la privacidad de acuerdo a las leyes municipales, estatales, federales o incluso internacionales o que sea considerado inapropiado. Indemnizará a Publicaciones Paso del Norte(*), sus empleados y empresas afiliadas de todas y cada una de las demandas y/o dátos (incluyendo, pero no limitándose a honorarios de abogados) que sean presentadas por terceras personas en relación con el contenido que usted publicó. No redactará contenido que discrimine a otras personas por su género, raza, origen étnico, nacionalidad, religión, preferencias sexuales, discapacidades o cualquier otra categoría.



Usted entiende y acepta que El Diario no es responsable por el contenido publicado por terceras personas.

Es de su entendimiento que en los foros de discusión, El Diario supervisa el contenido publicado y se reserva el derecho de eliminar, editar o alterar el contenido que parezca inapropiado por cualquier motivo sin pedir el consentimiento del autor. Nos reservamos el derecho de acuerdo a nuestro propio criterio de retirarle a un usuario el derecho a publicar contenido en nuestro sitio.



Entiende y acepta que los foros de discusión deben ser usados sin propósitos comerciales.

No solicitará recursos o apoyos económicos. No promoverá empresas comerciales o realizará actividades comerciales de ningún tipo en nuestros foros de discusión.



Usted entiende y acepta que el uso de cualquier información obtenida a través de los foros de discusión es bajo su propio riesgo.

El Diario de ninguna manera respalda el contenido que los usuarios difunden, y no puede ni se hará responsable de su veracidad.



Con cada contenido que usted publica, otorga a El Diario sin pago de regalías la licencia irrevocable, perpetua, exclusiva y totalmente sublicenciable para usar, reproducir, modificar, adaptar, publicar, traducir, crear trabajos derivados de, distribuir, realizar y mostrar dicho contenido en su totalidad o partes a nivel mundial y para incorporarlos en sus trabajos de cualquier modo conocido actualmente o desarrollado con posterioridad.