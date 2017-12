'Blindan' departamento de Gordillo en Polanco

Ciudad de México— Elba Esther Gordillo está de regreso en casa, pero con vigilancia permanente.La exlideresa magisterial, quien la madrugada de ayer fue trasladada de la Clínica MediAccess, en Lomas de Chapultepec, a su departamento en Polanco, es monitoreada con un brazalete electrónico que fue colocado en su tobillo.Además, es resguardada por agentes de la Policía Federal Ministerial de la PGR en al menos 2 kilómetros a la redonda de la torre habitacional de 12 pisos de la calle Galileo donde reside.Una decena de agentes se encuentra en calles aledañas, como avenida Campos Elíseos, Aristóteles, Newton y Temístocles. Algunos uniformados y otros vestidos de civil.Funcionarios de la PGR informaron que las medidas de seguridad que la Agencia de Investigación Criminal acordó imponerle a Gordillo durante su prisión domiciliaria, también comprenden recogerle el pasaporte, visas y salvoconductos.La fundadora del Partido Nueva Alianza es vigilada para que no entable comunicaciones telefónicas o por internet, salvo con personas autorizadas por la PGR, y tiene un régimen de visitas controlado, que incluye familiares, abogados y personal médico.A cuatro años y 10 meses de su captura, acusada de delincuencia organizada y lavado de dinero, Gordillo regresó ayer a las 2:38 horas a su penthouse tras obtener la prisión domiciliaria.El regreso de Elba Esther Gordillo a su departamento en Polanco tomó por sorpresa a los vecinos.Ni los inquilinos del edificio ubicado en el número 7 de la Calle Galileo sabían de su llegada.“No, no estábamos enterados, pero qué mal, ¡qué le pongan una bomba!”, refirió un residente del habitacional de 12 pisos.Otros manifestaron su inquietud de que haya filtros en el edificio.“No nos avisó nada la administración del edificio, ella tiene el penthouse y su hija el piso 11, a ver si no nos dejan movernos con libertad o algo, ojalá no”, opinó otra habitante.“¿Dónde está la justicia?, por qué la sacan ahorita, con todo lo que robo ¡Dios santo!”.Fuentes indicaron que el abogado no se ha presentado para que se acuerden cuáles serán los horarios de visita.Quienes deseen verla tendrán que anotarse en una lista y su acceso al penthouse será decisión de las autoridades, así como el tiempo de estancia y número de visitantes por día.Esto, estimaron, podrá ser hasta el día lunes.Los elementos a la redonda, según un oficio del que Grupo REFORMA posee copia, tienen el permiso de portar armas y equipo táctico.Entre las prohibiciones que se le impusieron a Gordillo está mantener comunicación con el exterior mediante internet o vía telefónica, y ver televisión.

