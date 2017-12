Ciudad de México— Ricardo Anaya, precandidato del PAN y de la coalición Por México al Frente, visitó ayer la capital de San Luis Potosí.Anaya se reunió con militantes del PAN, PRD y MC, ante quienes expuso el potencial de la coalición Por México al Frente.Aseguró que los tres partidos son invencibles debido a la fuerza electoral que tienen en cada entidad.“Por eso nos tiene miedo el sistema”, dijo.Afirmó que si hubieran ido juntos en la última elección a gobernador en ese estado, hubieran arrasado y hoy no gobernaría el PRI.En San Luis Potosí, el acuerdo de coalición repartió los siete distritos federales en tres para el PAN, tres para el PRD y uno para MC.“Agradezco la generosidad, sé que ha implicado esfuerzo, pero nos va a permitir ganar las elecciones”, expresó Anaya en su discurso.Reiteró que la coalición ganará la Presidencia de la República, porque México no puede seguir con más de lo mismo, pero tampoco puede tener un cambio como el que ofrece Andrés Manuel López Obrador, con ideas viejas y fracasadas.Insistió en que los mexicanos necesitan un cambio inteligente y audaz, como el que ofrece la coalición Por México al Frente, que será capaz de concretar los cambios profundos que el país necesita.El jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera auguró que el panista Ricardo Anaya ganará los comicios de 2018 y será Presidente de México.A diferencia de otras alianzas electorales, dijo, la coalición PAN-PRD-Movimiento Ciudadano propone transformar el régimen político.“La parte que a mí me interesa, y a la que me voy a dedicar a vigilar, es que se conforme el gobierno de coalición. Por eso se logró la suma de PAN-PRD”, comentó.Mencionado como aspirante presidencial, Mancera ha criticado que la postulación de abanderado de la coalición Por México al Frente no se haya definido con un método democrático.El miércoles pasado, Mancera ofreció apoyar las precampaña de los candidatos del Frente los fines de semana.“Estaremos atentos a las invitaciones. Participo en el Frente activamente”, aclaró entonces.

