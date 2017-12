Ciudad de México— Todavía no inician las campañas formalmente y ya hubo una riña en Ciudad de México.El pleito ocurrió en el Jardín Hidalgo, Coyoacán, donde ayer en la mañana, la Delegación perredista instaló una carpa a unos metros de donde el morenista Andrés Manuel López Obrador planeaba un mitin.Los ánimos se calentaron porque en la carpa, la Delegación mantuvo música a todo volumen, e incluso desde el micrófono, el animador soltó a los inconformes un: “el que se enoja, pierde...”.Frente a la iglesia, la situación se tensó tanto que entre empujones e insultos comenzaron a aventarse sillas.A ritmo de la canción La Chona, el conflicto continuó y los rijosos aventaron ya no sólo sillas, sino hasta piedras.López Obrador llamó a sus simpatizantes a no dejarse llevar por las provocaciones.Tras la riña protagonizada por perredistas y morenistas por la ocupación de la explanada delegacional de Coyoacán, el aspirante sugirió que la agresión fue una medida desesperada para frenar su movimiento.“No hay que caer en ninguna provocación, hay que sacarle la vuelta a las provocaciones. Están muy nerviosos”, dijo.“Arriba están muy nerviosos, preocupados, porque Morena está creciendo mucho en todo el país”.Convocó a sus simpatizantes a no pelear con las bases perredistas y priistas de Coyoacán, dado que, argumentó, la mafia del poder es un régimen que oprime a todos los ciudadanos por igual.Claudia Sheinbaum, precandidata de la coalición a la jefatura de Gobierno, sostuvo que la corrupción se instaló en la Delegación del perredista Valentín Maldonado, a quien acusó de acotar la libertad de reunión de los ciudadanos.“Vamos a ganar, vamos a acabar con el régimen de corrupción que también, hay que decirlo con todas sus letras, se ha instalado aquí en la Delegación Coyoacán.“¿Cómo es posible que en esta ciudad, que ganó por la movilización, por la lucha de los jóvenes, por la defensa de la libertad, hoy, quien gobierna en esta delegación quiera acabar con las libertades? Por eso queremos recuperar la Ciudad de México”, afirmó.Durante el mitin, el tabasqueño informó que, de ganar las elecciones, convertirá a la actual residencia presidencial en un centro nacional para el desarrollo de artes.“Ahí hay malas vibras, va a quedar embrujado ese espacio. Los Pinos se van a integrar a toda esa zona de Chapultepec, un área pública, un gran centro para el desarrollo de las artes”, dijo.

